Ένα αιγυπτιακό κεραμικό σκεύος ηλικίας περίπου 2.000 ετών ανακαλύφθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, της ρωμαϊκής πόλης που θάφτηκε κάτω από στρώματα ηφαιστειακής τέφρας κατά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Η ανακάλυψη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, αποκαλύπτει την καθοριστική επίδραση της αιγυπτιακής κουλτούρας στον ρωμαϊκό πολιτισμό της εποχής.

Το σκεύος, ένα δοχείο σε σχήμα μικρού κάδου γνωστό ως situla, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης του θερμοπωλείου της Regio V, το οποίο κάποτε βρισκόταν σε μια περιοχή της πόλης όπου οι μη προνομιούχοι, ανθρώποι της εργατικής και μεσαίας τάξη, μπορούσαν να αγοράσουν ποτά και ζεστά φαγητά για κατανάλωση εκτός σπιτιού.

Τα θερμοπωλεία ήταν εστιατόρια ταχείας εστίασης για τους Ρωμαίους που δεν άνηκαν στην «ελίτ». Στην Πομπηία έχουν ανακαλυφθεί πάνω από ογδόντα «καταστήματα» τέτοιου είδους.

Το συγκεκριμένο θερμοπωλείο, το οποίο είχε πλήρως ανασκαφεί και αποκατασταθεί πριν από πέντε χρόνια, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες τοιχογραφίες πουλιών και άλλων ζώων. Το κατάστημα αποτελούνταν από έναν πάγκο σε σχήμα «Γ» με ενσωματωμένα αγγεία σερβιρίσματος στην πέτρινη επιφάνειά του, μια κουζίνα στο πίσω μέρος γεμάτη δοχεία για αποθήκευση τροφίμων και ένα διαμέρισμα στον επάνω όροφο για τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ένα μπάνιο βρισκόταν ακριβώς δίπλα στην είσοδο.

Το κεραμικό δοχείο από φαγεντιανή -το υλικό από κονιορτοποιημενο χαλαζία με υαλώδη επίστρωση-, είναι διακοσμημένο με ανάγλυφες σκηνές κυνηγιού σε αιγυπτιακό στυλ, χαρακτηριστικό των προϊόντων που παράγονταν στην Αλεξάνδρεια υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, θεωρούταν είδος πολυτελείας.

Μπορεί το πώς βρέθηκε εκεί, στην κουζίνα ενός απλού καταστήματος εστίασης να παραμένει μυστήριο, ωστόσο, η ανακάλυψη αναδεικνύει τη διείσδυση των αιγυπτιακών πολιτιστικών και θρησκευτικών αντικειμένων στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, όχι μόνο για τους προνομιούχους, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία.

Με πληροφορίες από ARTnews