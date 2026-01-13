Η κυριαρχία της Σκάρλετ Γιόχανσον στο box office έφτασε στο τέλος της. Aπό τις 12 Ιανουαρίου, η Ζόε Σαλντάνα την ξεπέρασε και είναι πλέον η πιο εμπορική σταρ του κινηματογράφου όλων των εποχών, χάρη στον ρόλο της στη σειράς ταινιών «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον.

Oι εσιπράξεις του Avatar: Fire and Ash, η τελευταία ταινία της σειράς, έφτασαν τα 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office την Τρίτη, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα της Σαλντάνα στα 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό The Numbers.

Advertisement

Advertisement

Η 47χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αναρριχηθεί σταθερά στην κατάταξη καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε 18 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επιτυχιών όπως οι ταινίες Avatar, καθώς και Guardians of the Galaxy, Avengers: Infinity War και Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Είναι η μοναδική ηθοποιός που έχει πρωταγωνιστήσει στις τρεις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών: Avatar, Avengers: Endgame και Avatar: The Way of Water.

Zoe Saldaña is officially the highest-grossing actor of all time, thanks to #AvatarFireAndAsh.



The top 10 highest-grossing stars in leading roles (as of 1/13/25) are:



1. Zoe Saldana ($15.46 billion)

2. Scarlett Johansson ($15.40 billion)

3. Samuel L. Jackson ($14.61 billion)

4.… pic.twitter.com/WL8ikNxmMo January 13, 2026

Η Γιόχανσον, συμπρωταγωνίστρια της Σαλντάνα στις ταινίες της Marvel, βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της λίστας με 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πέρυσι το καλοκαίρι, είχε αναρριχηθεί από την τρίτη στην πρώτη θέση με την κυκλοφορία της ταινίας Jurassic World Rebirth.

Ενώ τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια των κερδών της Σαλντάνα αποδίδονται στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ως “Neytiri” στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας του Κάμερον, το μεγαλύτερο μερίδιο της Γιόχανσον προήλθε από τον ρόλο της ως “Natasha Romanoff”, της υπερηρωίδας Black Widow, στο Marvel Cinematic Universe. Μάλιστα οι άλλοι τρεις ηθοποιοί που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα με τους πιο εμπορικούς σταρ είναι επίσης γνωστοί για τους ρόλους τους στη σειρά ταινιών της Marvel: Σάμουελ Τζάκσον, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. και Κρις Πρατ.

Το 2025 ήταν η χρονιά της Ζόε

Το 2025 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τη Σαλντάνα: τον Μάρτιο, κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την εντυπωσιακή της ερμηνεία στην ταινία «Emilia Pérez» και έγραψε ιστορία ως η πρώτη Δομινικανή Αμερικανίδα που κέρδισε Όσκαρ. Η τολμηρή μουσική ταινία του σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ χάρισε στη Σαλντάνα βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών, όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία, καθώς και μια σειρά από διακρίσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων SAG, BAFTA, Χρυσής Σφαίρας και Critics Choice.

Δείτε ακόμα: