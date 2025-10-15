Η Ζόε Σαλντάνα αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο «Beyond Noise» ότι ο Τζέιμς Κάμερον εξετάζει το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ για τα γυρίσματα του «Avatar», δίνοντας επιτέλους την ευκαιρία να εξηγήσει, με λεπτομέρεια, γιατί το motion capture «είναι η πιο δυναμική μορφή υποκριτικής», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επιθυμεί το κοινό να κατανοήσει πραγματικά το ταλέντο και την τεχνική που απαιτούνται για τις ερμηνείες με τεχνολογία motion capture, όπως αυτές που βλέπουμε στις ταινίες του Τζέιμς Κάμερον, «Avatar».

Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται τον χαρακτήρα της Neytiri στις ταινίες «Avatar» (2009) και στο «Avatar: The Way of Water» (2022), τόνισε τη σημασία της αναγνώρισης αυτού τους είδους της δουλειάς, καθώς «μας δίνεται η δυνατότητα να διακριθούμε για την ερηνεία μας».

«Στην περίπτωση του motion capture το ”Avatar” δεν θα υπήρχε αν η Σιγκούρνι Γουίβερ, ο Σαμ Γουόρθινγκτον, ο Στίβεν Λανγκ, η Κέιτ Γουίνσλετ, εγώ και ολόκληρο το καστ δεν κάναμε τη δουλειά μας ώστε να βγει αυτό το αποτέλεσμα», συνέχισε η ηθοποιός.

«Φοράμε την στολή μας με όλα τα απαραίτητα σύνεργα και μπαίνουμε σε έναν χώρο, που αποκαλούμε “volume”, στον οποίο υπάρχουν κάμερες στην οροφή τοποθετημένες σε ακριβείς θέσεις. Όλες στοχεύουν προς το σημείο όπου βρισκόμαστε προκειμένου να καταγράψουν τα πάντα», επεσήμανε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σαλντάνα είναι σταθερή υπερασπιστής της τεχνολογίας motion capture, έχοντας στο παρελθόν επικρίνει τα βραβεία Όσκαρ για την παράλειψη να αναγνωρίσουν την αξία αυτού του είδους ερμηνειών.

Ωστόσο, η ταινία του Τζέιμς Κάμερον, «Avatar», έχει κερδίσει τρία Όσκαρ Φωτογραφίας, Οπτικών εφέ και Καλλιτεχνικής διεύθυνσης.

Η Σαλντάνα επανέρχεται στον ρόλο της Neytiri για τη συνέχεια της σειράς ταινιών, «Avatar: Fire and Ash», που θα κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter