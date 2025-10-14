Το σενάριο της τελευταίας, ανολοκλήρωτης ταινίας του μοναδικού Τσάρλι Τσάπλιν, με τίτλο «The Freak», πρόκειται να δημοσιευτεί καθώς πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η ανασύνθεση του μέσα από προσχέδια σεναρίου, storyboards και σκίτσα τα οποία ο ίδιος είχε επιμεληθεί λίγο πριν τον θάνατό του το 1977, σε ηλικία 88 ετών.

Τα σωζόμενα αρχεία για το «The Freak» είναι πιο εκτενή από οποιαδήποτε άλλη ταινία του Τσάπλιν. Αποκαλύπτουν ότι είχε φτάσει πολύ κοντά στο γύρισμα, περιγράφοντας τα πάντα από τη διάρθρωση των σκηνών έως τα ειδικά εφέ. Επίσης, καταγράφονται οικονομικές προβλέψεις, πρακτικά συναντήσεων και σχέδια για την παραγωγή.

«Πιστεύω πως θα το είχε καταφέρει αλλά ο χρόνος του έκοψε τα φτερά»

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από «ένα όμορφο πλάσμα με φτερά, ένα πουλί με ανθρώπινο σώμα», όπως περιέγραψε ο ίδιος ο Τσάπλιν την απόκοσμη γυναίκα-πλάσμα με φτερά, ονόματι Sarapha, η οποία έχει τη δύναμη να θεραπεύει ασθένειες και να φέρνει την ειρήνη στον κόσμο.

Ο ιδιοφυής κωμικός σχεδίαζε να εμφανιστεί και ο ίδιος σε cameo ρόλο ως ένας έκπληκτος μέθυσος που παρατηρεί τη Sarapha να πετά πάνω από το Λονδίνο, πάνω από τα κτίρια του Κοινοβουλίου.

Ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον, βιογράφος του Τσάπλιν, ο οποίος έγραψε το βιβλίο που περιλαμβάνει το υλικό, δήλωσε: «Είναι κρίμα που δεν ολοκληρώθηκε, γιατί θα μπορούσε να είχε γίνει μια υπέροχη ταινία».

Για τον ρόλο της Sarapha, ο Τσάπλιν είχε επιλέξει την τότε έφηβη κόρη του, Βικτόρια, η οποία θυμάται: «Για ώρες, εβδομάδες, μήνες, ο Τσάπλιν παρατηρούσε την κίνηση των πουλιών στον αέρα, τα φτερά τους, πώς έκαναν την περιπλάνηση τους αλλά και με ποιο τρόπο προσγειώνονταν στα κλαδιά των δέντρων. Έβλεπε ταινίες όπου άνδρες και γυναίκες πετούσαν στον ουρανό. Αλλά οι τεχνικές εκείνης της εποχής δεν τον ικανοποιούσαν, καθώς ήθελε να βρει τον δικό του ιδαίτερο τρόπο ώστε να μεταφέρει την αίσθηση της πτήσης στη μεγάλη οθόνη. Πιστεύω πως θα το είχε καταφέρει αλλά ο χρόνος του έκοψε τα φτερά. Ο Τσάρλι Τσάπλιν δεν υλοποίησε ποτέ το όραμά του».

Μεταξύ των εγγράφων, υπάρχουν σημειώσεις για το καστ με την ένδειξη «εμπιστευτικό», όπου αναφέρονται οι Ρόμπερτ Βάουν, Τζέιμς Φοξ και Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν ως υποψήφιοι για τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός Άγγλου καθηγητή ο οποίος φιλοξενεί τη Sarapha στο σπίτι του, όταν την βρίσκει τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της.

Το 1969, ο Τσάπλιν βρισκόταν στο Λονδίνο, διερευνώντας τρόπους για να υλοποιηθούν οι σκηνές πτήσης και παράλληλα συζητούσε με εταιρείες που ειδικεύονταν στα οπτικά εφέ.

Wikimedia/ Ο Τσάρλι Τσάπλιν την δεκαετία του 1960

Η ύπαρξη του σεναρίου ήταν άγνωστη ακόμα και στους μελετητές του Τσάπλιν

Το σενάριο δημοσιεύεται για πρώτη φορά στα αγγλικά, στην αυθεντική του μορφή. Είχε κυκλοφορήσει μόνο στα ιταλικά το 2020, σε μία περιορισμένη έκδοση από την Cineteca di Bologna, η οποία έχει καταγράψει ολόκληρο το αρχείο Τσάπλιν.

Η Τσετσίλια Τσεντσιαρέλι από την Cineteca di Bologna, που επιμελήθηκε το επικείμενο βιβλίο σε συνεργασία με την οικογένεια Τσάπλιν, δήλωσε ότι το «The Freak» ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστο ακόμη και στους μελετητές του Τσάπλιν: «Βρεθήκαμε να χειριζόμαστε εκατοντάδες σελίδες μιας ταινίας για την οποία δεν είχαμε ακούσει τίποτα και καταφύγαμε στη “βίβλο” του Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ”Chaplin: His Life and Art”, για διευκρινίσεις, μόνο για να συνειδητοποιήσουμε ότι το ”The Freak” αναφέρεται ελάχιστα», κατέληξε.

Το νέο βιβλίο με τίτλο, «The Freak: The Story of an Unfinished Film», περιλαμβάνει και μία συνέντευξη με τον καλλιτέχνη Τζέραλντ Λαρν, ο οποίος δημιούργησε 150 σχέδια με φτερά και τη Βικτόρια να εμφανίζεται ενώ πετά. Ο Λαρν είπε: «Ο Τσάρλι ήταν πολύ σαφής και λεπτομερής σχετικά με το τι ήθελε και τι περίμενε από εμάς. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν δύσκολο έργο, αλλά όχι αδύνατο. Το καλό ήταν ότι πάντα ο Τσάρλι μας έλεγε την γνώμη του».

«Βασισμένο σε σχεδόν 3.000 σελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν σημειώσεις, φωτογραφίες και σχέδια του Τσάπλιν, μαζί με τις ηχογραφημένες αναγνώσεις και τις συνθέσεις πιάνου για τη μουσική, το ”The Freak” αποκαλύπτεται ως πιθανότατα το τελευταίο κεφάλαιο της πολιτισμικής του κληρονομιάς», ανέφερε ο Άρνολντ Λοζάνο, διαχειριστής της κληρονομιάς Τσάπλιν.

Ο εκδοτικός οίκος «Sticking Place Books» θα δημοσιεύσει το «The Freak: The Story of an Unfinished Film» μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από The Guardian

