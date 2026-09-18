Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Μια εμβληματική διοργάνωση του ΜΙΕΤ και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αυτή τη σχέση ανάμεσα στη μουσική, την Ιστορία και τη συλλογική μνήμη αναδεικνύει το βιβλίο του Αμερικανού ιστορικού και μουσικολόγου Jeremy Eichler, «Η ηχώ του χρόνου. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, το Ολοκαύτωμα και η μουσική της μνήμης», που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ.

Advertisement

Advertisement

Με αφορμή την ελληνική έκδοση και τα 60 χρόνια λειτουργίας του ΜΙΕΤ, η θεματική του βιβλίου μεταφέρεται στη σκηνή. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:30, το ΜΙΕΤ και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν τη συναυλία «Η Μουσική της Μνήμης», στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

Η Ιστορία μέσα από τη μουσική

Ο Eichler εξετάζει πώς σημαντικοί συνθέτες του 20ού αιώνα ανταποκρίθηκαν στις μεγάλες τραγωδίες της εποχής τους και πώς η μουσική τους λειτούργησε ως ένας διαφορετικός τρόπος μνήμης.

Τη συζήτηση αυτή θα ανοίξει ο ίδιος ο συγγραφέας, συνομιλώντας με τη μουσικολόγο Μαριάνα Μποζαπαλίδου για τη σχέση της κλασικής μουσικής με τη μνήμη και την Ιστορία.

Στη συνέχεια, δύο εμβληματικά έργα θα δώσουν μουσική διάσταση στη θεματική της βραδιάς: οι «Μεταμορφώσεις» του Richard Strauss, ένας θρήνος για την καταστροφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και η «Ωδή στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη» του Arnold Schoenberg, μια καταγγελία της τυραννίας.

Το βιβλίο του Eichler, που έχει διακριθεί διεθνώς, έχει χαρακτηριστεί από τον John Adams στο The New Yorker ως «έργο τεράστιας ιστορικής επιστημοσύνης και οξύτατης μουσικής αντίληψης».

Μια βραδιά όπου η μουσική γίνεται ένας διαφορετικός τρόπος να θυμόμαστε την Ιστορία και να ξαναδιαβάζουμε το παρελθόν μέσα από την τέχνη.

Advertisement

Για κρατήσεις εισιτηρίων:more.com

Για περισσότερες πληροφορίες: ΜΙΕΤ και Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον.

Advertisement