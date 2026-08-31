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Οι παρεμβάσεις συνδέουν τα μνημεία με τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και την τοπική κοινωνία.

Το συνολικό πρόγραμμα ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει έργα σε μνημεία της νησίδας του Αγίου Αχιλλείου, όπως η Μονή της Παναγίας Πορφύρας και ο Ναός των Αγίων Αποστόλων.

Παράλληλα, σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο για τη νησίδα, ενώ προωθούνται εργασίες σε ασκηταριά, βραχογραφίες και υποδομές όπως η Αρχαιολογική Συλλογή Αγίου Γερμανού.

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Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων και δράσεων, με επίκεντρο την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και τη σύνδεσή της με τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, υλοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού στη Δυτική Μακεδονία.

Οι Πρέσπες αποτέλεσαν τον πρώτο σταθμό της περιοδείας της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, με την επίσκεψη να επικεντρώνεται στη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου και στον Άγιο Γερμανό. Πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό, αρχαιολογικό και βυζαντινό απόθεμα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται σημαντικές παρεμβάσεις.

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Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το υπουργείο Πολιτισμού προωθεί ένα πλέγμα έργων για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και άλλων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς των Πρεσπών. Παράλληλα, στόχος είναι οι παρεμβάσεις αυτές να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την επισκεψιμότητα της περιοχής.

Παρεμβάσεις 2 εκατ. ευρώ στον Άγιο Αχίλλειο

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου, όπου έχει ήδη δρομολογηθεί σειρά έργων.

Όπως ανέφερε η Λίνα Μενδώνη, για τη Μονή της Παναγίας Πορφύρας έχουν εγκριθεί μελέτες για την αποκατάσταση και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, καθώς και για τη συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 950.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, προωθείται η αποκατάσταση και ανάδειξη του Ναού των Αγίων Αποστόλων, έργο προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Η χρηματοδότησή του αναμένεται να εξασφαλιστεί στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επέμβασης για την αξιοποίηση των λιμνών και των ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της Περιφέρειας.

Μαζί με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή στο στάδιο του σχεδιασμού, το συνολικό ύψος του προγράμματος για την περιοχή ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, με πόρους από ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές χρηματοδότησης.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Άγιο Αχίλλειο

Οι παρεμβάσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην αποκατάσταση μεμονωμένων μνημείων. Το υπουργείο Πολιτισμού εξετάζει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου για τη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου, με στόχο να αντιμετωπιστούν συνολικά ζητήματα που αφορούν τη χωροταξία, τις οικονομικές δραστηριότητες, την περιβαλλοντική διαχείριση, την προσβασιμότητα και τις διαδρομές σύνδεσης.

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Η Λ.Μενδώνη στον Ναό Αγίου Αχιλλείου

«Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο πλαίσιο που θα επιτρέπει στα μνημεία να λειτουργούν ως ζωντανό μέρος της καθημερινότητας και της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Πολιτισμού.

«Ο πολιτισμός να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας»

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι η επιλογή των Πρεσπών ως πρώτου σταθμού της περιοδείας της στη Φλώρινα αποτυπώνει τη στρατηγική του υπουργείου Πολιτισμού να αξιοποιήσει τον πολιτισμό ως εργαλείο ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών.

«Ο πολιτισμός να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας, να ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και να μετατρέπει τον πολιτιστικό πλούτο της περιφέρειας σε δύναμη ανάπτυξης και προοπτικής», σημείωσε.

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Όπως ανέφερε, οι Πρέσπες διαθέτουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο συνδέεται άμεσα με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής. Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή κληρονομιά αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, με ναούς, μοναστηριακά συγκροτήματα, αρχαιολογικά κατάλοιπα, τοιχογραφίες, βραχογραφίες και ασκηταριά να συνθέτουν ένα ξεχωριστό πολιτιστικό τοπίο.

Κτήριο Βυζαντινής Συλλογής Αγίου Γερμανού εξωτερικά

Η ιδιαίτερη αυτή κληρονομιά, σύμφωνα με την υπουργό, έχει όχι μόνο πνευματική και καλλιτεχνική αξία, αλλά και έντονη διασυνοριακή διάσταση, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα των Πρεσπών να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την πολιτιστική συνεργασία και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Με τις νέες παρεμβάσεις, το υπουργείο Πολιτισμού επιχειρεί να περάσει από τη μεμονωμένη προστασία των μνημείων σε μια συνολική στρατηγική διαχείρισης του πολιτιστικού τοπίου των Πρεσπών, συνδέοντας την ανάδειξη της κληρονομιάς με την καθημερινότητα των κατοίκων, την τουριστική ανάπτυξη και τη βιώσιμη προοπτική του τόπου.

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Νησίδα Αγίου Αχιλλείου

Η νησίδα του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα συνδυάζει μοναδικό φυσικό περιβάλλον με σημαντική αρχαιολογική και βυζαντινή κληρονομιά. Στη δυτική και νοτιοδυτική ακτή έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα ελληνιστικού και ρωμαϊκού οικισμού, που ταυτίζεται με την αρχαία Λύκα, ενώ πλήθος αρχιτεκτονικών μελών, γλυπτών, επιγραφών και άλλων ευρημάτων βρέθηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, συχνά σε δεύτερη χρήση στα βυζαντινά μνημεία, μαρτυρώντας τη διαχρονική κατοίκηση της περιοχής. Κατά τη μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο, η σημερινή νησίδα αποτελούσε περιτειχισμένη χερσόνησο με ακρόπολη στη θέση «Κάλε», αναδεικνύοντας τη στρατηγική, γεωγραφική και ιστορική σημασία του Αγίου Αχιλλείου, στους αιώνες.

Η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου

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Η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, που οικοδομήθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα και λειτούργησε ως επισκοπικός ναός έως τις αρχές του 15ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών. Η τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα διατηρεί το σύνθρονο με τις 18 ζωγραφισμένες αψίδες των αρχών του 11ου αιώνα, τμήματα τοιχογραφιών του 12ου αιώνα, καθώς και λίθινες πλάκες από ελληνιστικούς τάφους της αρχαίας Λύκας. Η περιοχή γύρω από τον ναό χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητήριο από τον 12ο έως τις αρχές του 15ου αιώνα.

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Μονή Παναγίας Πορφύρας

Ιδρύθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αναχωρητισμός γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση στην ευρύτερη περιοχή. Αποτελεί σημαντικό μνημείο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής κληρονομιάς των Πρεσπών. Το καθολικό της χρονολογείται, βάσει επιγραφής, στο 1524. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του καθολικού έχει θεωρηθεί ως ένα από τα πρωιμότερα δείγματα λόγιας μεταβυζαντινής ζωγραφικής, στις οποίες διακρίνονται επιδράσεις από τις σχολές της Καστοριάς και της Αχρίδας, μεταξύ των οποίων και η εξαιρετική παράσταση της Παναγίας Γλυκοφιλούσας, καθώς και νεότερη φάση εικονογράφησης του 1741, που ακολουθεί τα πρότυπα της Μακεδονικής Σχολής. Έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Μονή λειτουργούσε ως ανδρώο μοναστήρι. Για το μνημειακό σύνολο υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, και συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου, συνολικού προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού βάσει σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης.

Κατάλοιπα Ναού Αγίων Αποστόλων

Ναός των Αγίων Αποστόλων

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Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων, στη δυτική πλευρά της νησίδας, αποτελεί σημαντικό μνημείο με οικοδομικές φάσεις από τους ρωμαϊκούς έως τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Η αρχική του φάση χρονολογείται πιθανότατα γύρω στο 1000, ενώ τον 13ο αιώνα μετασκευάστηκε σε τρίκλιτη βασιλική, με στοιχεία αρχαιότερου οικοδομήματος να έχουν επαναχρησιμοποιηθεί. Για την αποκατάσταση και ανάδειξή του έχουν εγκριθεί οι αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, καθώς και η διερεύνηση των πρωιμότερων φάσεων του μνημείου. Το έργο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, εντάσσεται στον σχεδιασμό της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επέμβασης για την αξιοποίηση των λιμνών και των ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας, με την αντίστοιχη πρόσκληση χρηματοδότησης, από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου 2026.

Τοιχογραφία στο ιερό του Ναού Αγίου Γεωργίου

Ναός Αγίου Γεωργίου

Για τον μονόχωρο ναό του 15ου αιώνα, που χρονολογείται στην περίοδο, μετά την εγκατάλειψη της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου, προγραμματίζονται εργασίες επισκευής και καθαρισμού, με στόχο την προστασία και ανάδειξη του μνημείου.

Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αχιλλείου

Ο Δήμος Πρεσπών διαθέτει ώριμη μελέτη, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, για την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αχιλλείου, με στόχο τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης για τη νησίδα και τα μνημεία της. Η πρόταση αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα LEADER και να υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού. Για τη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου, το Υπουργείο Πολιτισμού εξετάζει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση του σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, με χρηματοδότηση από πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μονοπάτια και διαδρομές σύνδεσης

Ο Δήμος Πρεσπών έχει ολοκληρώσει ώριμη μελέτη για τη βελτίωση και ανάδειξη των μονοπατιών και των διαδρομών σύνδεσης στην περιοχή, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η υλοποίηση του έργου, με φορέα τον Δήμο Πρεσπών, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Σεπτεμβρίου 2026, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη σύνδεση των σημαντικών σημείων πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος της περιοχής.

To Ασκηταριό της Μεταμορφώσεως

Ασκηταριά και βραχογραφίες

Η υπουργός Πολιτισμού περιηγήθηκε στην παραλίμνια περιοχή των Ψαράδων όπου διασώζεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό σύνολο ασκηταριών και βραχογραφιών, που μαρτυρούν τη διαχρονική παρουσία του μοναχισμού και την πνευματική και καλλιτεχνική ακμή των Πρεσπών. Μεταξύ των σημαντικότερων μνημείων περιλαμβάνονται οι βραχογραφίες της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας του 15ου αιώνα, της Παναγίας των Πάντων Χαρά, που φέρει επιγραφή του 1372 και του Αγίου Νικολάου (1827), καθώς και τα ασκηταριά της Μικρής Αναλήψεως και της Παναγίας Ελεούσας (κηρυγμένα μνημεία), του Αγίου Αθανασίου και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, με ναΐσκους, κελιά και σημαντικά κατάλοιπα τοιχογραφιών από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα. Πρόκειται για ένα μοναδικό διασυνοριακό πολιτιστικό τοπίο, καθώς αντίστοιχα ασκηταριά και μνημεία εκτείνονται και στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών.

Βραχογραφία Παναγίας Βλαχερνιώτισσας

Αρχαιολογική Συλλογή Αγίου Γερμανού

Η Συλλογή, που ιδρύθηκε το 1995, στεγάζεται σε διώροφο κτήριο του 1913, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και εκσυγχρονίστηκε το 2008. Στο πλαίσιο του Interreg IPA CBC «Ελλάδα–Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας 2014–2020», υλοποιήθηκε έργο προϋπολογισμού 90.577 ευρώ για τον εμπλουτισμό και την αποκατάστασή της αλλά και τη δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας για ΑμεΑ. Στο συγκρότημα λειτουργεί, επίσης, εργαστήριο συντήρησης και τεκμηρίωσης αρχαιοτήτων. Έως τον Οκτώβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί η μουσειολογική πρόταση, ενώ έως το τέλος του έτους προβλέπεται και η ολοκλήρωση της μουσειογραφικής μελέτης, με στόχο την έκθεση της συλλογής στο τέλος του Μαρίου 2027.

Την υπουργό Πολιτισμού κατά την περιοδεία της στις Πρέσπες συνόδευαν ο βουλευτής Δυτικής Μακεδονίας Σταύρος Παπασωτηρίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου, η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου, η Έφορος Αρχαιοτήτων Φλώρινας Χριστίνα Ζιώτα, καθώς και κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων.