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Θέλω να συγχαρώ τη Λίνα Μενδώνη για την παρουσία της στον Έβρο και τις επισκέψεις της σε τόσο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Αποδεικνύει ότι γνωρίζει πολύ καλά πως στη Θράκη ο πολιτισμός δεν είναι απλώς μνημεία. Είναι ιστορία, μνήμη και εθνική αυτοπεποίθηση.

Γι’ αυτό και θέλω να της απευθύνω προσωπικά μία παράκληση:

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Κυρία Μενδώνη, ανεβείτε και στα Πομακοχώρια.

Εδώ και χρόνια ζητώ από υπουργούς που επισκέπτονται τη Θράκη να μην περιορίζονται στις πόλεις. Να ανεβαίνουν στα χωριά, να συναντούν τους Πομάκους και να ακούν τους ίδιους.

Και θα τολμήσω μία πρόταση: δημιουργήστε ένα Εθνικό Μουσείο Πομακικού Πολιτισμού.

Έναν χώρο που θα καταγράφει τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τις φορεσιές, τη μουσική και την ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή των Πομάκων. Ακόμη και την εκδοχή που τους συνδέει με αρχαίους θρακικούς πληθυσμούς και τους τοξότες των στρατευμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για θεωρία που δεν έχει ιστορικά αποδειχθεί και αυτό οφείλουμε να το λέμε καθαρά. Αλλά η πομακική ταυτότητα αξίζει σοβαρή επιστημονική έρευνα και ανάδειξη.

Στη Θράκη έχουν διατυπωθεί επί δεκαετίες σοβαρές καταγγελίες για την επιρροή του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής στη μειονότητα. Προσωπικά έχω αναφερθεί και από το βήμα της Βουλής σε καταγγελίες για περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που διοχετεύονται σε μηχανισμούς επιρροής. Το ελληνικό κράτος, αντιθέτως, οφείλει, όπως και το πράττει το Υπουργείο Παιδείας, να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά της μειονότητας, εξασφαλίζοντας την ουσιαστική ελληνομάθειά τους.

Η απάντηση στην προσπάθεια της Άγκυρας να παρουσιάζει συλλήβδην τη μουσουλμανική μειονότητα ως «τουρκική» πρέπει να είναι δημοκρατική, πολιτιστική και τεκμηριωμένη.

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Κυρία Μενδώνη, κάντε το επόμενο βήμα. Πηγαίνετε στα Πομακοχώρια.

Γιατί η Θράκη που επιβουλεύεται η Άγκυρα με την «Γαλάζια πατρίδα», χρειάζεται την παρουσία σας.

Σας ευχαριστώ

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