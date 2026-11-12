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Η παράσταση υιοθετεί την τεχνική του ονειροδράματος και ενσωματώνει κινηματογραφικά στοιχεία για να αναδείξει το υποσυνείδητο των ηρώων μέσα στο ατμοσφαιρικό αρχοντικό.

Το έργο πραγματεύεται τη σχέση του Γιοχάνες Ρόσμερ και της Ρεμπέκας Βεστ, οι οποίοι παγιδεύονται ανάμεσα στις κοινωνικές συμβάσεις, τις ενοχές του παρελθόντος και τα πολιτικά οράματα.

Το πολυσύνθετο υπαρξιακό δράμα καταγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια του ζευγαριού να διεκδικήσει την προσωπική του ελευθερία και να επιφέρει αλλαγές στην αστική κοινωνία της εποχής του.

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Στο παλιό αρχοντικό του Ρόσμερσχολμ, επικρατεί βαθιά σιωπή. Ο Γιοχάνες Ρόσμερ, άτεκνος και χήρος, κατοικεί, ως ο τελευταίος εκπρόσωπος του γένους του, σ’ ένα στοιχειωμένο σπίτι με λίγo παρόν, πολλή ιστορία, και αβέβαιο μέλλον. Οι σκιές του παρελθόντος φωλιάζουν στις χαραμάδες και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να εξαπολύσουν την εκδικητική τους δύναμη. Σ’ αυτόν τον πύργο με την αποπνικτική ατμόσφαιρα μεταφυσικού τρόμου, οι ζωντανοί ζουν μια δανεική ζωή, όσο η μεγαθυμία των νεκρών τους το επιτρέπει.

Κι όμως, το Ρόσμερσχολμ θα μπορούσε να είναι ένας όμορφος, θαυμάσιος τόπος, όπου ο Γιοχάνες και η Ρεμπέκα Βεστ, η νέα, απελευθερωμένη γυναίκα που έχει αντικαταστήσει την σύζυγό του Ρόσμερ που αυτοκτόνησε γιατί δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, θα μπορούσαν να ζήσουν τον μεγάλο έρωτα· όπου τα κακά πνεύματα θα έπαυαν να στοιχειώνουν, νέες, σφριγηλές ιδέες θα μπορούσαν να γεννηθούν και μια αίσθηση ανθρώπινης ευτυχίας θα βασίλευε στον κόσμο.

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Όμως οι μηχανισμοί της δυστυχίας είναι ισχυροί και η δύναμη των νεκρών μεγάλη. Στην έπαυλη των Ρόσμερ κυκλοφορούν συντηρητικοί πολιτικοί και προοδευτικοί εκδότες, οραματιστές φιλόσοφοι, φαντάσματα, τρομακτικά σύμβολα με τη μορφή άσπρων αλόγων, αλλά και ο απλός λαός. Όλοι προσπαθούν να επιβληθούν, να κυριαρχήσουν πάνω στο ερωτευμένο ζευγάρι που αγωνίζεται να βρει τη χαρά της ζωής.

Πρεμιέρα κάνει σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η παράσταση του ιψενικού «Ρόσμερσχολμ», στη σκηνή της Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης. Το έργο ανεβαίνει με την υπογραφή του Γιάννη Χουβαρδά, ο οποίος έχει επίσης αναλάβει την καινούργια μετάφραση και τη διασκευή.

Η παράσταση βασίζεται στην τεχνική του ονειροδράματος, μια θεατρική γλώσσα που εισήγαγε πρώτος ο έτερος μεγάλος Σκανδιναβός, ο Αύγουστος Στρίντμπεργκ, και δανείζεται στοιχεία από τη γλώσσα του κινηματογράφου που διερεύνησε το υποσυνείδητο.

Με τολμηρή αμεσότητα και καθαρότητα, ο συγγραφέας χτίζει μεθοδικά έναν ποιητικό κόσμο μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής αλήθειας, αλλά και ένα αγωνιώδες θρίλερ σύγχρονου προβληματισμού. © Karol Jarek

photo by © Karol Jarek

Το «Ρόσμερσχολμ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα του Χένρικ Ίψεν: ένα πολυσύνθετο, πρωτοποριακό για την εποχή του υπαρξιακό έργο, που ταυτόχρονα αποτελεί ένα επίκαιρο και βαθιά πολιτικό κείμενο, με απρόσμενες και δεξιοτεχνικές κωμικές ανάσες.

Με τολμηρή αμεσότητα και καθαρότητα, ο Νορβηγός συγγραφέας χτίζει μεθοδικά έναν ποιητικό κόσμο μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής αλήθειας, αλλά και ένα αγωνιώδες θρίλερ σύγχρονου προβληματισμού: η μορφή της Ρεμπέκας Βεστ, μιας χειραφετημένης γυναίκας που χρησιμοποιεί το πνευματικό της σφρίγος για να πείσει τον πρώην πάστορα Ρόσμερ να απελευθερωθεί και να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, αποτελεί την προοδευτική δύναμη που κινεί την πλοκή. Η επιρροή της πάνω του περιπλέκεται από τη μεταξύ τους σεξουαλική έλξη, η οποία καταπνιγόταν όσο ζούσε η πρώην σύζυγος του Ρόσμερ, και τώρα δυναμιτίζεται από τις ενοχές του για τον θάνατό της. Ανίκανοι, παρά την πίστη τους στον ελεύθερο έρωτα, να ολοκληρώσουν τη σχέση τους, οι δυο τους βρίσκονται σε αδιέξοδο. Όπως στην σπαρακτική ιστορία του Τριστάνου και της Ιζόλδης, υπάρχει κάτι μεγαλειώδες σ’ αυτό το πεπρωμένο: αν ο Ρόσμερ και η Ρεμπέκα δεν μπορούν να ζήσουν ελεύθερα μέσα σε μια αστική κοινωνία, τότε πρέπει να εργαστούν για να την αλλάξουν. Κι αν αποτύχουν, τότε ένας ποιητικός θάνατος θα τους προσφέρει την διέξοδο.

photo by © Karol Jarek

Ταυτότητα παράστασης

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Μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία : Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνογραφία : Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια : Ιωάννα Τσάμη

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Video Art : Παντελής Μάκκας

Μουσική : Φώτης Σιώτας

Φωτισμοί :Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου

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Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Γλάστρας

Σίμος Κακάλας

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Ηρώ Μπέζου

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Άντζελα Μπρούσκου

Αργύρης Ξάφης

Γιάννης Χαρίσης

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Info

Θεάτρο Τέχνης – Καρόλου Κουν-Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Πλάκα

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη: 19.00

Πέμπτη : 20.30

Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 17.30 και 21.00

Κυριακή: 19.00