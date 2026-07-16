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Ο ηθοποιός Σαμ Νιλ, ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα σε ηλικία 78 ετών, σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, πέθανε από πνευμονία, ανακοίνωσε ο ατζέντης του.

«Ο Σαμ πέθανε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, ο Σαμ είχε πολεμήσει γενναία και είχε νικήσει το λέμφωμα με μια νέα θεραπεία που ονομάζεται θεραπεία CAR-T», ανέφερε ο επί σειρά ετών ατζέντης του, ο Φίλιπ Γκρεντς, σε ανακοίνωσή του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Radio New Zealand.

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«Έχω μιλήσει με την οικογένειά του και θέλω να διευκρινίσω ορισμένες λεπτομέρειες για τους θαυμαστές του», πρόσθεσε. Η οικογένεια του ηθοποιού είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η ο καρκίνος με τον οποίον είχε διαγνωσθεί ο γεννημένος στη Βόρεια Ιρλανδία ηθοποιός ήταν σε ύφεση τη στιγμή του θανάτου του.

Ο Νιλ είχε υποβληθεί σε θεραπεία για λέμφωμα non-Hodgkin τα τελευταία χρόνια, αλλά ανακοίνωσε το 2026 ότι βρισκόταν σε ύφεση χάρη στη γονιδιακή θεραπεία που είχε τροποποιήσει το ανοσοποιητικό του σύστημα.

«Δεδομένου ότι ο Σαμ ήταν ένας άνθρωπος που απεχθανόταν τα φώτα της δημοσιότητας, η οικογένειά του θα τον τιμήσει με μια ιδιωτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί», πρόσθεσε ο Φίλιπ Γκρεντς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ηθοποιός είχε γυρίσει τέσσερις ταινίες τον προηγούμενο χρόνο, οι οποίες επρόκειτο να κυκλοφορήσουν «τους επόμενους μήνες».

Ο Σαμ Νιλ έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1993 υποδυόμενος τον Δρα Άλαν Γκραντ στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Τζουράσικ Παρκ».

Ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε δύο συνέχειες του «Τζουράσικ Παρκ», η καριέρα του περιλαμβάνει δεκάδες άλλα έργα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπως τα «Peaky Blinders» και «Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη».

Ο ηθοποιός διακρίθηκε επίσης σε ταινίες – παραγωγές της Νέας Ζηλανδίας, όπως τα περίφημα «Μαθήματα Πιάνου» της Τζέιν Κάμπιον, που κυκλοφόρησε το 1993.