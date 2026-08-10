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Το ίδρυμα φιλοξενεί σήμερα χιλιάδες εκθέματα που καλύπτουν δέκα χιλιάδες χρόνια ιστορίας, προσελκύοντας ετησίως περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα τέχνης που εκτίθενται στους χώρους του περιλαμβάνονται η Μόνα Λίζα, η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης.

Παρά την ιστορική του σημασία, το μουσείο έχει γίνει κατά καιρούς στόχος κλοπών, με πιο πρόσφατη τη ληστεία κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ τον Οκτώβριο του 2025.

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Στις 10 Αυγούστου 1793, μέσα στη δίνη της Γαλλικής Επανάστασης, το Λούβρο άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ως δημόσιο μουσείο. Το κτίριο που ξεκίνησε ως μεσαιωνικό φρούριο, μετατράπηκε σε βασιλικό ανάκτορο και τελικά έγινε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του πλανήτη, φιλοξενώντας τη Μόνα Λίζα, τη Νίκη της Σαμοθράκης και αμέτρητους ακόμη θησαυρούς της ανθρωπότητας.

Από φρούριο σε παλάτι

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Η ιστορία του Λούβρου αρχίζει πολύ πριν από το μουσείο. Στα τέλη του 12ου αιώνα ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ Αύγουστος κατασκεύασε στην περιοχή ένα ισχυρό φρούριο για την προστασία του Παρισιού.

Αιώνες αργότερα, το 1546, ο Φραγκίσκος Α΄ της Γαλλίας αποφάσισε να μετατρέψει το παλιό φρούριο σε αναγεννησιακό βασιλικό ανάκτορο. Την αρχιτεκτονική εργασία ανέλαβε ο Pierre Lescot και το συγκρότημα συνέχισε να επεκτείνεται επί Ερρίκου Β΄ και Καρόλου Θ΄. Αργότερα σχεδόν κάθε Γάλλος μονάρχης άφησε πάνω του το αποτύπωμά του, με ιδιαίτερα σημαντικές προσθήκες επί Λουδοβίκου ΙΓ΄ και Λουδοβίκου ΙΔ΄. (HISTORY)

Όταν όμως ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ μετέφερε το 1682 τη βασιλική αυλή στις Βερσαλλίες, το Λούβρο έχασε σταδιακά τον ρόλο της κύριας βασιλικής κατοικίας. Στους χώρους του εγκαταστάθηκαν καλλιτέχνες και ακαδημίες και άρχισε να ωριμάζει μια ιδέα που για την εποχή ήταν επαναστατική: οι βασιλικές συλλογές να πάψουν να αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο του μονάρχη και της Αυλής και να γίνουν προσβάσιμες στο κοινό.

Η Γαλλική Επανάσταση το έκανε μουσείο

Η ιδέα της δημιουργίας μουσείου είχε συζητηθεί ήδη επί μοναρχίας, αλλά ήταν η Γαλλική Επανάσταση που την έκανε πραγματικότητα.

Μετά την πτώση της μοναρχίας, η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε ότι το Λούβρο έπρεπε να γίνει χώρος όπου θα εκτίθεντο τα αριστουργήματα του έθνους.

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Και έτσι, στις 10 Αυγούστου 1793, ακριβώς έναν χρόνο μετά την κατάληψη του ανακτόρου των Τουιλερί και την ουσιαστική ανατροπή της μοναρχίας, η επαναστατική κυβέρνηση άνοιξε το μουσείο στο κοινό. Δεν υπήρχε λοιπόν ένας βασιλιάς που «εγκαινίασε» το Λούβρο: ήταν δημιούργημα της επαναστατικής Γαλλίας.

Οι αρχικές συλλογές βασίζονταν κυρίως στις πρώην βασιλικές συλλογές, στις κατασχέσεις της Επανάστασης και αργότερα εμπλουτίστηκαν θεαματικά από έργα που μεταφέρθηκαν στη Γαλλία κατά τους Ναπολεόντειους Πολέμους. Μετά την πτώση του Ναπολέοντα το 1815, μέρος αυτών επιστράφηκε στις χώρες προέλευσής του. (Le Louvre)

Ένα μουσείο-πόλη: 403 αίθουσες και 14,5 χιλιόμετρα διαδρομών

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Οι αριθμοί του σημερινού Λούβρου προκαλούν ίλιγγο.

Το παλάτι διαθέτει περίπου 244.000 τετραγωνικά μέτρα δαπέδων, ενώ περίπου 70.000 τετραγωνικά μέτρα χρησιμοποιούνται ως εκθεσιακοί χώροι. Υπάρχουν 403 αίθουσες και, αν κάποιος ακολουθούσε τις αίθουσες και τους διαδρόμους, θα είχε μπροστά του περίπου 14,5 χιλιόμετρα διαδρομών. (Espace presse du musée du Louvre)

Η βάση συλλογών του Λούβρου και του Musée National Eugène-Delacroix περιλαμβάνει καταχωρίσεις για περισσότερα από 500.000 έργα, ενώ περισσότερα από 30.000 εκτίθενται στο μουσείο.

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Οι συλλογές καλύπτουν σχεδόν 10.000 χρόνια ιστορίας της τέχνης και οργανώνονται σήμερα σε εννέα μεγάλους τομείς: Αιγυπτιακές Αρχαιότητες, Ελληνικές–Ετρουσκικές–Ρωμαϊκές Αρχαιότητες, Αρχαιότητες της Εγγύς Ανατολής, Ισλαμική Τέχνη, Γλυπτική, Ζωγραφική, Διακοσμητικές Τέχνες, Χαρακτικά και Σχέδια και Βυζαντινή και Ανατολική Χριστιανική Τέχνη.

Η Μόνα Λίζα – Η γυναίκα που όλοι θέλουν να δουν

Φυσικά, το διασημότερο έργο του Λούβρου είναι η Μόνα Λίζα – La Joconde – του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

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Το σχετικά μικρών διαστάσεων πορτρέτο της Lisa Gherardini έχει μετατραπεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα τέχνης στην ιστορία. Μπροστά του συγκεντρώνονται καθημερινά τεράστια πλήθη επισκεπτών, σε βαθμό που εδώ και χρόνια το μουσείο αναζητεί λύσεις για την καλύτερη διαχείριση της κοσμοσυρροής.

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Και η Μόνα Λίζα έχει τη δική της απίστευτη αστυνομική ιστορία.

Στις 21 Αυγούστου 1911, ο Ιταλός Vincenzo Peruggia, πρώην εργαζόμενος στο Λούβρο, έκλεψε τον πίνακα. Η Μόνα Λίζα παρέμεινε εξαφανισμένη για περισσότερο από δύο χρόνια και εντοπίστηκε τελικά το 1913 στη Φλωρεντία, όταν ο Peruggia προσπάθησε να τη διαθέσει. Η τεράστια διεθνής δημοσιότητα της κλοπής συνέβαλε μάλιστα αποφασιστικά στη μετατροπή του έργου σε παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο. (Le Monde.fr)

Και βέβαια, η δική μας Νίκη της Σαμοθράκης

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Για τους Έλληνες υπάρχει ένα έργο που προκαλεί ξεχωριστή συγκίνηση: η Νίκη της Σαμοθράκης.

Το αριστούργημα της ελληνιστικής γλυπτικής, που χρονολογείται περίπου στον 2ο αιώνα π.Χ., δεσπόζει στην κορυφή της περίφημης κλίμακας Daru. Η φτερωτή θεά Νίκη, με το ένδυμά της να μοιάζει ότι ανεμίζει από τον θαλασσινό αέρα, αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα εκθέματα ολόκληρου του Λούβρου.

Δίπλα της, στις κορυφαίες αρχαιότητες του μουσείου, βρίσκεται φυσικά και η Αφροδίτη της Μήλου, ακόμη ένα ελληνικό έργο που έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο της κλασικής ομορφιάς.

Σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο

Το Λούβρο λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Γαλλίας.

Το 2024 υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες, έναντι 8,9 εκατομμυρίων το 2023. Το ίδιο το μουσείο μιλά πλέον για σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. (Louvre Mini Site)

Και η μεγάλη πρόκληση σήμερα δεν είναι μόνο να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, αλλά να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το ανθρώπινο ποτάμι χωρίς να υποβαθμίζεται η εμπειρία της επίσκεψης.

Οι κλοπές: Από τη Μόνα Λίζα μέχρι τον Corot

Η κλοπή της Μόνα Λίζα δεν ήταν η μοναδική.

Στις αρχές του 20ού αιώνα καταγράφηκαν και άλλες εξαφανίσεις αρχαιοτήτων, ενώ το 1939 εκλάπη το έργο του Watteau L’Indifférent.

Το 1998 εξαφανίστηκε από το μουσείο ο πίνακας του Camille Corot Le Chemin de Sèvres, μια υπόθεση που οδήγησε σε σημαντική αναθεώρηση των συστημάτων ασφαλείας του Λούβρου. (Le Monde.fr)

Και όμως, ακόμη και τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν αρκετά.

Η μεγάλη ληστεία του 2025 – Κοσμήματα 88 εκατ. ευρώ

Στις 19 Οκτωβρίου 2025, το Λούβρο έγινε ξανά σκηνικό μιας κινηματογραφικής ληστείας.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό μηχάνημα για να προσεγγίσουν τη Galerie d’Apollon, έσπασαν παράθυρο και προθήκες και μέσα σε περίπου τέσσερα λεπτά άρπαξαν οκτώ ιστορικά κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής και αυτοκρατορικής συλλογής, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τη διαφυγή τους έπεσε και βρέθηκε έξω από το μουσείο το περίφημο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, διακοσμημένο με περισσότερα από 1.300 διαμάντια. Τα υπόλοιπα κλοπιμαία όμως δεν έχουν εντοπιστεί.

Και εδώ βρίσκεται η τελευταία εξέλιξη.

Τον Ιούλιο του 2026, δύο από τους εμπλεκομένους έδωσαν στους ανακριτές στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης της ληστείας. Υποστήριξαν ότι είχαν στρατολογηθεί λίγες ημέρες πριν από το χτύπημα από έναν μυστηριώδη εγκέφαλο, τον οποίο δεν κατονομάζουν. Τα κλεμμένα κοσμήματα, αξίας 88 εκατ. ευρώ, εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ παραμένει άγνωστο εάν βρίσκονται ακόμη στη Γαλλία ή αν έχουν αποσυναρμολογηθεί ώστε οι πολύτιμοι λίθοι να πουληθούν χωριστά. (Le Monde.fr)

Η Galerie d’Apollon άνοιξε ξανά για το κοινό στις 22 Ιουλίου 2026, εννέα μήνες μετά τη ληστεία, αλλά χωρίς τις παλιές προθήκες των κοσμημάτων.

Και πάνω απ’ όλα, ένα κομμάτι της παγκόσμιας Ιστορίας

Από το φρούριο του Φιλίππου Αυγούστου στο παλάτι των Γάλλων βασιλιάδων, από τη Γαλλική Επανάσταση στη γυάλινη Πυραμίδα και από τη Μόνα Λίζα στη Νίκη της Σαμοθράκης, το Λούβρο δεν είναι απλώς ένα μουσείο.

Είναι ένα κτίριο που κουβαλά περισσότερους από οκτώ αιώνες γαλλικής και ευρωπαϊκής ιστορίας και ταυτόχρονα φυλάσσει χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας.

Και όλα άρχισαν –τουλάχιστον για το Λούβρο όπως το γνωρίζουμε σήμερα– σαν σήμερα, στις 10 Αυγούστου 1793, όταν οι πύλες ενός πρώην βασιλικού ανακτόρου άνοιξαν και οι θησαυροί του άρχισαν να ανήκουν, για πρώτη φορά, στο κοινό.