Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δράστες εισέβαλαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα και αφαίρεσαν οκτώ κοσμήματα, ενώ ο φερόμενος ως εγκέφαλος δήλωσε δυσαρεστημένος από τη λεία.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του εντολέα τους, επικαλούμενοι φόβους για την ασφάλεια των οικογενειών τους.

Οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής αν οι δύο άνδρες ενεργούσαν όντως για λογαριασμό τρίτου προσώπου.

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Εννιά μήνες μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, δύο από τους υπόπτους φέρεται να κατέθεσαν στους ανακριτές ότι ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της ληστείας ήταν δυσαρεστημένος από τη λεία, θεωρώντας πως «θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα».

Όσα δήλωσαν οι κύριοι ύποπτοι

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde επικαλείται πρακτικά των απολογιών που έδωσαν οι δύο ύποπτοι τον περασμένο μήνα ενώπιον των δύο ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για τη θεαματική διάρρηξη που απασχόλησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και οδήγησε ακόμη και στην παραίτηση της διευθύντριας του μουσείου.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα, οι δύο ύποπτοι, που κατονομάζονται ως Abdoulaye N. και Ghelamallah A., υποστήριξαν ότι εισέβαλαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα του Λούβρου κατ’ εντολή ενός πελάτη, του οποίου την ταυτότητα αρνήθηκαν να αποκαλύψουν, επικαλούμενοι φόβους για την ασφάλεια των οικογενειών τους.

REUTERS/Noemie Olive

Οι δύο άνδρες άρπαξαν οκτώ κοσμήματα, μεταξύ των οποίων τιάρες, μία καρφίτσα, περιδέραια και σκουλαρίκια. Ωστόσο, κατά τη διαφυγή τους, τους έπεσε ένα στέμμα διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, το οποίο είχε φορέσει τον 19ο αιώνα η Αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄.

Και οι δύο κατέθεσαν ότι προσλήφθηκαν μόλις δύο ή τρεις ημέρες πριν από τη διάρρηξη και ότι τους έδειξαν ένα βίντεο που είχε τραβηχτεί μέσα στην αίθουσα, στο οποίο φαίνονταν οι προθήκες με τα ναπολεόντεια κοσμήματα, ώστε να προετοιμαστούν για τη ληστεία.

Ο Abdoulaye N φέρεται να είπε ότι είχαν λάβει σαφή εντολή: «Σπάστε τα τζάμια και πάρτε τα κοσμήματα από τις προθήκες.»

Πρώην σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πάθος για τις μοτοσικλέτες, ο Abdoulaye N δήλωσε ότι βρισκόταν σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και ότι του είχαν υποσχεθεί αμοιβή 15.000 έως 20.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στη διάρρηξη.

«Ίσως και περισσότερα, ανάλογα με το πόσα χρήματα θα απέφερε η ληστεία», εξήγησε ο ίδιος.

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Όπως είπε, το κίνητρο του φερόμενου εντολέα ήταν καθαρά οικονομικό και σχεδίαζε να μεταπωλήσει τα κλεμμένα κοσμήματα.

«Αν το γνώριζα, δεν θα είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου εκεί»

Αντίθετα, ο Ghelamallah A ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τον πραγματικό στόχο. «Αν το γνώριζα, δεν θα είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι είχε συμφωνήσει αμοιβή 20.000 έως 25.000 ευρώ.

Αφού απέκτησαν πρόσβαση σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου μέσω ανελκυστήρα μεταφοράς επίπλων, οι δύο άνδρες φέρονται να έσπασαν το παράθυρο της Αίθουσας του Απόλλωνα, μπήκαν στο μουσείο και άρχισαν να κόβουν τα τζάμια δύο προθηκών.

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«Όταν μπήκαμε, δεν υπήρχε κανείς. Επικρατούσε σκοτάδι και μόνο τα φώτα στις προθήκες ήταν αναμμένα», φέρεται να είπε ο Abdoulaye N.

«Από μακριά έβλεπα την ασφάλεια να κινείται πίσω από μια πόρτα ή κάτι παρόμοιο.» Πρόσθεσε ότι γνώριζαν πως ο χρόνος ήταν περιορισμένος.

«Έπρεπε να πάρουμε όσο περισσότερα κοσμήματα μπορούσαμε. Αν μέναμε πάνω από τρία λεπτά, ξέραμε ότι έπρεπε να φύγουμε, διαφορετικά θα μας εντόπιζαν. Κατά τη γνώμη μου, αργήσαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε», είπε στους ανακριτές.

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Οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται σήμερα τα κλεμμένα κοσμήματα και αρνήθηκαν να αποκαλύψουν οποιοδήποτε στοιχείο για τον άνθρωπο που φέρεται να οργάνωσε τη ληστεία ή για πιθανούς συνεργούς, επικαλούμενοι φόβο για αντίποινα.

Ο Abdoulaye N. ανέφερε επίσης ότι, αν και δεν δέχθηκε άμεσες απειλές, έλαβε τηλεφωνήματα ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

«Δεν με απείλησαν, αλλά δέχθηκα τηλεφωνήματα από έξω. Μου είπαν να κρατήσω το στόμα μου κλειστό».

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Η Le Monde σημειώνει ότι μέχρι στιγμής οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει πως οι δύο φερόμενοι δράστες ενεργούσαν για λογαριασμό τρίτου προσώπου.

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