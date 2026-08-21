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Η κατασκευή του πηγαδιού περιλαμβάνει πέτρινες πλάκες και πηλό, ενώ η ταφή ενδέχεται να σχετίζεται με τελετή σφράγισης κατά την εγκατάλειψή του.

Πάνω από τα ανθρώπινα κατάλοιπα εντοπίστηκαν οστά ζώων, χωρίς ωστόσο να βρεθούν άλλα κτερίσματα στο εσωτερικό του συγκεκριμένου ταφικού χώρου.

Οι ειδικοί θα πραγματοποιήσουν περαιτέρω αναλύσεις τους επόμενους μήνες για να προσδιορίσουν το φύλο, την ηλικία και τα αίτια θανάτου του ατόμου.

Το εύρημα εντοπίστηκε κοντά σε έναν οικισμό της Εποχής του Σιδήρου, όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν τουλάχιστον είκοσι κυκλικά οικήματα.

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Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στα Υψίπεδα (Χάιλαντς) της Σκωτίας έναν τόπο ταφής ενήλικα, που χρονολογείται εώς και 2.000 χρόνια πίσω, μέσα σε ένα πηγάδι που ενδέχεται να είχε τελετουργική χρήση. Η ταφή ίσως πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια τελετής σφράγισης, όταν το πηγάδι εγκαταλείφθηκε.

Η ταφή ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας τελετής σφράγισης, όταν το πηγάδι εγκαταλείφθηκε.

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Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον αινιγματικό «τάφο» κατά τη διάρκεια της επέκτασης ενός λατομείου στη βόρεια Σκωτία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Highland Archaeology Services που εστάλη με email στο Live Science.

Ο πυθμένας του πηγαδιού —το οποίο έχει μήκος περίπου 3 μέτρα και βάθος 1 μέτρο— «είναι επενδυμένος με πέτρινες πλάκες και πηλό που έχει πιεσθεί στα κενά της λιθοδομής, πιθανότατα για να συγκρατεί η κατασκευή το νερό», ανέφεραν οι αρχαιολόγοι στην ανακοίνωση.

Με βάση τα ευρήματα κοντά στο πηγάδι, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η ταφή χρονολογείται στην Εποχή του Σιδήρου (800 π.Χ. – 400 μ.Χ.).

Πάνω από το σημείο της ταφής είχαν τοποθετηθεί οστά ζώων, ωστόσο δεν βρέθηκαν άλλα κτερίσματα.

«Η ταφή στην Εποχή του Σιδήρου στη βόρεια Σκωτία αποτελεί, γενικά, αρκετά σπάνιο εύρημα», δήλωσε στο Live Science, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Lachlan McKeggie, συνδιευθυντής της εταιρείας Highland Archaeology Services.

Οι αρχαιολόγοι δεν είναι ακόμη βέβαιοι για το φύλο, την ηλικία ή τα αίτια θανάτου του ατόμου. Τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω αναλύσεις, οι οποίες αναμένεται να προσδιορίσουν τη χρονολόγηση τόσο του ταφικού μνημείου όσο και των ανθρώπινων καταλοίπων, καθώς και να επιβεβαιώσουν το φύλο, το ηλικιακό εύρος και τυχόν παθολογικά ευρήματα, δήλωσε ο McKeggie.

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Ο τάφος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από έναν οικισμό της Εποχής του Σιδήρου στο Καμόρ Γουντς Wood, ανέφερε ο McKeggie, όπου οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει στο παρελθόν τα κατάλοιπα τουλάχιστον 20 κυκλικών οικημάτων (καλυβών).

Κοντά στον τάφο εντοπίστηκαν επίσης ίχνη πιθανών κυκλικών κατοικιών, σύμφωνα με έκθεση πεδίου της ομάδας με ημερομηνία 7 Αυγούστου.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν ο συγκεκριμένος τάφος συνδέεται με τον οικισμό ο οποίος απέχει περίπου 11,6 χλμ.

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