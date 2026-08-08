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Οι κάτοικοι ανησύχησαν για ενδεχόμενη σεισμική δραστηριότητα, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν επισήμως το ενδεχόμενο ύπαρξης σεισμού ή τεκτονικής δράσης.

Ειδικοί εξετάζουν το φαινόμενο του συντονισμού, κατά το οποίο το νερό κινείται επαναλαμβανόμενα λόγω του βάθους και του σχήματος του πηγαδιού.

Γεωλόγοι αποδίδουν τη διαταραχή στις ισχυρές βροχοπτώσεις των μουσώνων, οι οποίες προκαλούν την απελευθέρωση παγιδευμένου αέρα από τα υπόγεια πετρώματα.

Επιστημονική ομάδα πρόκειται να επισκεφθεί το σημείο για να διενεργήσει περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

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Ένα απόκοσμο βίντεο δείχνει το νερό σε ένα πηγάδι βάθους περίπου 5,5 μέτρων να κινείται συνεχώς.

Το πηγάδι βρίσκεται στο χωριό Βιρπάντα, στην περιφέρεια Μόρμπι του δυτικού ινδικού κρατιδίου Γκουτζαράτ. Οι κάτοικοι του χωριού προσπαθούν μάταια να βρουν μια εξήγηση, καθώς το νερό στο πηγάδι «ταρακουνιέται» αδιάκοπα εδώ και μέρες.

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Στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νερό φαίνεται να κυματίζει και να ανεβοκατεβαίνει μέσα στο πηγάδι. Οι κάτοικοι φοβήθηκαν ότι το φαινόμενο μπορεί να αποτελεί προάγγελο σεισμού, καθώς η περιοχή είχε πληγεί από έναν από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στον κόσμο το 2001 μεγέθους 7,6 Ρίχτερ, με περισσότερους από 20.000 νεκρούς.

Το πηγάδι ανήκει στον αγρότη Πραντζίβαν Σαντάρια και κατασκευάστηκε μόλις πριν από τρεις μήνες. Όπως δήλωσε ο ίδιος, όταν έφτασε στο χωράφι του την Κυριακή, διαπίστωσε ότι το νερό ξεχείλιζε και το φαινόμενο συνεχιζόταν για μέρες.

Ψάχνουν να βρουν τι συμβαίνει – Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο σεισμού ή τεκτονικής δραστηριότητας και ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία του φαινομένου. Το Ινστιτούτο Σεισμολογικών Ερευνών στην Γκαντιναγκάρ φέρεται να μην κατέγραψε κάποια σεισμική δόνηση ή ενεργό ρήγμα που να συνδέεται με την κίνηση του νερού.

Ειδικοί εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο το σχήμα και το βάθος του πηγαδιού να ενισχύουν την κίνηση του νερού, σε ένα φαινόμενο γνωστό ως «well seiche» ή συντονισμός, κατά το οποίο το νερό κινείται επαναλαμβανόμενα μπρος-πίσω. Ο επικεφαλής της διοίκησης της περιφέρειας Μόρμπι, Σουάπνιλ Χάρε, δήλωσε ότι ομάδα επιστημόνων θα επισκεφθεί το σημείο για να εξετάσει τι ακριβώς συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Σύμφωνα με ειδικούς, τέτοιες διαταραχές στα υπόγεια ύδατα είναι ασυνήθιστες, αλλά μπορεί να εμφανιστούν σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και ταχείας αναπλήρωσης του υδροφόρου ορίζοντα, όταν το νερό από την επιφάνεια εισχωρεί στο έδαφος και αναπληρώνει τα υπόγεια αποθέματα. Ο γεωλόγος της περιοχής JS Vadher ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σεισμικής δραστηριότητας και εκτίμησε ότι η ασυνήθιστη κίνηση συνδέεται με τις ισχυρές βροχοπτώσεις των μουσώνων και την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων. Όπως εξήγησε, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στις γύρω ορεινότερες περιοχές, τα υπόγεια ύδατα αναπληρώνονται και ο αέρας που έχει παγιδευτεί στους πόρους των πετρωμάτων απελευθερώνεται, προκαλώντας τη διαταραχή στο πηγάδι.

Πηγή: The Sun