Το πορτρέτο ενός δούκα του 16ου αιώνα πωλήθηκε για περισσότερο από 3,2 εκατομμύρια λίρες (περίπου 3,65 εκατομμύρια ευρώ), σημειώνοντας, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ρεκόρ για ελισαβετιανό έργο στην δημοπρασία «Old Masters» του Sotheby’s, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο.

Το πορτρέτο του Φλαμανδού ζωγράφου Hans Eworth απεικονίζει τον Τόμας Χάουαρντ του οίκου των Τυδώρ, δούκα του Νόρφολκ, ο οποίος γεννήθηκε στην κομητεία Kenninghall, σε μία περίδο της ζωής του «κατά την οποία βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος του».

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε ότι η τιμή αυτή όχι μόνο αποτελεί ρεκόρ για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αλλά επίσης αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για ελισαβετιανό έργο που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Έργο σχεδόν μισής χιλιετίας άριστα διατηρημένο

Όπως αναφέρει επίσης, το artnet, το έργο φιλοτεχνήθηκε μαζί με ένα πορτρέτο της συζύγου του δούκα, Margaret Audley. Εάν κανείς τοποθετήσει τα δύο έργα το ένα πλάι στο άλλο, θα παρατήρησει ότι το φόντο του ενός αποτελεί συνέχεια του άλλου, τεχνική πολύ σπάνια στην αγγλική τέχνη της εποχής, σύμφωνα με τον Julian Gascoigne, ανώτερο διευθυντή στο τμήμα «Old Masters» του Sotheby’s.

«Είναι σχεδόν 500 ετών», συνέχισε. «Πορτρέτα τέτοιας ποιότητας και σε τέτοια κατάσταση από αυτήν την εποχή, εμφανίζονται σπάνια στην αγορά. Είναι πολύ καλά διατηρημένο και σε εξαιρετική κατάσταση, με ελάχιστες, αν υπάρχουν, επεμβάσεις ή φθορές. Για έργο σχεδόν μισής χιλιετίας, είναι αρκετά εντυπωσιακό», κατέληξε ο Gascoigne.

Για την ιστορία, ο δούκας του Νόρφολκ ήταν εξάδερφος της βασίλισσας Ελισάβετ και είχε εκλεγεί Ιππότης του Τάγματος της Γκάρτε, ενώ τη χρονιά που δημιουργήθηκε το πορτρέτο, διορίστηκε στο Συμβούλιο της Αυλής (Privy Council). Αν και η έκφρασή του φαίνεται ήρεμη και αινιγματική, τα ρούχα του αφηγούνται ολόκληρη την ιστορία: το κορεσμένο μαύρο χρώμα του ενδύματος προέρχεται από τη πιο ακριβή βαφή της εποχής, τα κουμπιά του είναι χρυσά, και η τσέπη του κεντημένη με χρυσό.

Wikimedia, Ποερτρέτο της Margaret Audley, δούκισσα του Νόρφολκ

Όπως αναφέρεται και στο artnet, η αλυσίδα που κρέμεται μπροστά δηλώνει την ανώτερη θέση του στο Τάγμα της Γκάρτερ, κατασκευασμένη από χρυσό, διαμάντια και μαργαριτάρια. «Με τα πρότυπα των Τυδώρ, είναι ντυμένος όσο πιο κομψά και πολυτελώς μπορούσε ένας άνδρας της εποχής», δήλωσε ο Gascoigne. «Κάτι τέτοιο αναδεικνύει την διακριτική πολυτέλεια της βρετανικής αριστοκρατίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά τον θάνατο της τρίτης συζύγου του, προσπάθησε να επιλέξει τη βασίλισσα Μαρία Α΄ της Σκωτίας ως τέταρτη σύζυγο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη και φυλάκισή του. Ωστόσο, την εποχή που δημιουργήθηκε το πορτρέτο, κατά τη βασιλεία της Ελισάβετ Α’, ο δούκας θεωρούνταν «ο πιο σημαντικός και ισχυρός άνδρας».

«Η σπανιότητα αυτών των έργων και το βάθος της προέλευσής τους ενθαρρύνει ουσιαστικούς πλειστηριασμούς», δήλωσε η Elisabeth Lobkowicz, επικεφαλής τμήματος παλαιών αριστουργημάτων στο Sotheby’s.

Με πληροφορίες από BBC, artnet

