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Ο ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο του Γκόλουμ χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία motion capture που επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων εκτός των στούντιο.

Η υπόθεση της ταινίας τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα του «Hobbit» και του «Fellowship of the Ring».

Ο Άραγκορν αναλαμβάνει την επικίνδυνη αποστολή να εντοπίσει τον Γκόλουμ προτού εκείνος αποκαλύψει στον Σάουρον την τοποθεσία του Ενός Δαχτυλιδιού.

Ο Σέρκις ανέφερε πως η ιστορία εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές διαστάσεις, διατηρώντας όμως τις λεπτομέρειες του σεναρίου ως επτασφράγιστο μυστικό.

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Καθώς τα γυρίσματα για τη νέα ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» έχουν ξεκινήσει, η Warner Bros έδωσε στη δημοσιότητα μερικά πρώτα στιγμιότυπα από τα παρασκήνια με την επιστροφή του Άντι Σέρκις στον εμβληματικό ρόλο του Γκόλουμ, ο οποίος υπογράφει παράλληλα και τη σκηνοθεσία.

Το βίντεο ξεκινά με τον Σέρκις να εισέρχεται στο πλατό φορώντας τη χαρακτηριστική στολή motion capture, σηματοδοτώντας την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων. «Με τι θα ξεκινήσουμε;», ακούγεται να ρωτά τους συνεργάτες του, για να λάβει την απάντηση: «Από την αρχή». Στη συνέχεια, ξεφυλλίζοντας αυτό που μοιάζει με το σενάριο της ταινίας, ρωτά: «Ποιος έχει σειρά;» με την απάντηση να έρχεται αμέσως: «Εσύ».

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Τότε ο Σέρκις κατευθύνεται στο κέντρο του χώρου, ανεβαίνει σε ένα κουτί, παίρνει τη χαρακτηριστική στάση του Γκόλουμ και, με τη γνώριμη τραχιά και ανατριχιαστική φωνή του ήρωα, λέει: «Και… πάμε!».

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο ηθοποιός είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στον ρόλο, επισημαίνοντας πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία motion capture από την εποχή που γυρίστηκαν οι προηγούμενες ταινίες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

«Τότε η τεχνολογία περιοριζόταν ουσιαστικά σε εσωτερικά σκηνικά και ήταν αρκετά διαφορετική από όσα μπορούν να συμβούν σήμερα», είχε δηλώσει. Όπως ανέφερε, στις ταινίες «Planet of the Apes», κατέστη δυνατό να πραγματοποιούνται λήψεις εκτός ειδικών στούντιο, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία στους ηθοποιούς.

Η ιστορία της νέας ταινίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κομμάτια από τα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και διαδραματίζεται χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα του «Hobbit» και του «Fellowship of the Ring».

Συγκεκριμένα, το «The Hunt for Gollum» ακολουθεί τον Άραγκορν σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή, καθώς προσπαθεί να εντοπίσει και να συλλάβει τον Γκόλουμ πριν εκείνος αποκαλύψει στον Σάουρον την τοποθεσία του Ενός Δαχτυλιδιού.

Αν και ο Άντι Σέρκις εξακολουθεί να μην αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC, έδωσε μόνο ένα μικρό στοιχείο για όσα πρόκειται να δει το κοινό. «Το κυνήγι εκτυλίσσεται ουσιαστικά σε δύο διαφορετικές διαστάσεις και, προς το παρόν, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να αποκαλύψω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Deadline, BBC