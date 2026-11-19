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Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν ο κιθαρίστας Dominic Miller και ο ντράμερ Chris Maas για να παρουσιάσουν επιτυχίες της καριέρας του.

Ο καλλιτέχνης επανεκτελεί διαχρονικά τραγούδια του μέσα από ένα λιτό τριμελές σχήμα που αναδεικνύει τη φωνή και τη συνθετική του γραφή.

Η περιοδεία συνοδεύεται από την κυκλοφορία του ζωντανά ηχογραφημένου άλμπουμ STING 3.0 LIVE που περιλαμβάνει δέκα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

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Μετά από μια σειρά sold-out εμφανίσεων και εξαιρετικών κριτικών σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία, Αφρική, ο 17 φορές βραβευμένος με Grammy Sting έρχεται στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου 2027, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του STING 3.0 για μία συναυλία στο Sani Festival, που εφέτος γιορτάζει 35 χρόνια.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο επί χρόνια συνεργάτης του, κιθαρίστας Dominic Miller, και ο ντράμερ Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).

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Στο πρόγραμμα του, ο Sting επαναπροσεγγίζει μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του μέσα από ένα λιτό αλλά εκρηκτικό τριμελές σχήμα, που αναδεικνύει στο έπακρο τη δύναμη της φωνής και της συνθετικής του γραφής.

Στο σπουδαίο ρεπερτόριό του περιλαμβάνονται τραγούδια όπως τα “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Englishman in New York”, “Fields of Gold”, “Shape of My Heart” και “Fragile“, γνώριμα και αγαπημένα σε διαφορετικές γενιές ακροατών.

Πρωτοποριακός δημιουργός τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως frontman, μπασίστας και βασικός δημιουργός των τραγουδιών των The Police, ο Sting συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει και να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες.

Η περιοδεία του αναδεικνύει νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του διαχρονικού του ρεπερτορίου και ενέπνευσε το τελευταίο του single, “I Wrote Your Name (Upon My Heart)“, τη μίξη του οποίου επιμελήθηκε ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Grammy μηχανικός ήχου Robert “Hitmixer” Orton και το οποίο κυκλοφόρησε από τις Cherrytree Music Company/Interscope Records.

Ηχογραφημένο κατά τη διάρκεια της περιοδείας STING 3.0, το άλμπουμ STING 3.0 LIVE αποτελεί συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που περιλαμβάνει και το “Be Still My Beating Heart“, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως σε ζωντανή εκτέλεση. Το ψηφιακό άλμπουμ περιλαμβάνει δέκα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και μια ζωντανή ηχογράφηση του “Fragile“, του single του Sting από το 1987, το οποίο πρόσφατα διασκευάστηκε από παιδική χορωδία σε επεισόδιο της μίνι σειράς Adolescence του Netflix.