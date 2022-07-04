Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ αρνείται εδώ και δεκαετίες να ενδώσει στα πρότζεκτ των αμερικανικών στούντιο, από το «Sister Act» έως το «Brokeback Mountain» (όπως είχε αποκαλύψει του είχε γίνει πρόταση να σκηνοθετήσει την ταινία την οποία έκανε τελικά ο Ανγκ Λι), και εξακολουθεί να μην εμπιστεύεται τη βιομηχανία. Μιλώντας πρόσφατα στο IndieWire από το γραφείο του στη Μαδρίτη δήλωσε ότι «είναι ένα είδος αντίφασης. Το Χόλιγουντ θέλει να φέρει ταλέντα απέξω, αλλά δεν τα αφήνει πάντα να κάνουν αυτό που θέλουν».

Η στροφή του 72χρονου Ισπανού σκηνοθέτη στις αγγλόφωνες ταινίες άρχισε με το «The Human Voice» και πρωταγωνίστρια την Τίλντα Σουίντον το 2020 και όπως όλα δείχνουν πλέον είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Η νέα, μικρού μήκους ταινία του είναι ένα γκέι γουέστερν με τίτλο «Strange Way of Life» και πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και τον Πέδρο Πασκάλ. Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων, που αρχίζουν στα τέλη Αυγούστου, θα γίνει στην έρημο της Αλμερίας στην Ισπανία, εκεί όπου ο Σέρτζιο Λεόνε είχε γυρίσει το φιλμ «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος».

Ο τίτλος της ταινίας είναι εμπνευσμένος από ένα πορτογαλικό fado της Αμάλια Ροντρίγκες, με το οποίο θα ανοίξει η ταινία. «Αυτά τα τραγούδια είναι όλα πολύ λυπημένα. Και έτσι ζουν οι δύο βασικοί ήρωες», εξήγησε ο Αλμοδόβαρ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το Strange Way of Life «Θα μπορούσε να είναι η απάντησή μου στο “Brokeback Mountain”». «Νομίζω ότι ο Ανγκ Λι έκανε μια υπέροχη ταινία, αλλά ποτέ δεν πίστεψα ότι θα μου έδιναν απόλυτη ελευθερία και ανεξαρτησία για να κάνω αυτό που ήθελα. Κανείς δεν μου το είπε αυτό -μου είπαν, “Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις”, αλλά ήξερα ότι υπήρχε ένας περιορισμός».

https://youtube.com/watch?v=dKvcm2QV9tA

Επιφυλακτικός όσον αφορά τις λεπτομέρειες γύρω από το στόρι της ταινίας, ο Ισπανός σκηνοθέτης είπε ότι ο Ίθαν Χοκ υποδύεται έναν σερίφη που ονομάζεται Τζέικ, ενώ ο Πασκάλ θα είναι ο πιστολέρο Σίλβα. Οι δύο ήρωες ζουν σε αντίθετες πλευρές της ερήμου και έχουν να συναντηθούν 25 χρόνια, μέχρι που ο ένας θα διασχίσει την έρημο για να συναντήσει τον άλλον.

Η μικρού μήκους ταινία είναι ακόμη μία πρόβα προτού ξεκινήσει τα γυρίσματα της πρώτης αγλλόφωνης μεγάλου μήκους ταινίας του «A Manual for Cleaning Women». Πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά της ομότιτλης συλλογής διηγημάτων της Λουσία Μπερλίν. με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ.

