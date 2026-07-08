Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το συγκρότημα U2 πλησιάζει στην κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ με νέο υλικό μετά από εννέα χρόνια.

Το πρώτο single με τίτλο Street of Dreams κυκλοφόρησε ήδη στις ψηφιακές πλατφόρμες μαζί με το επίσημο βίντεο.

Το συγκρότημα δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τον τίτλο ή την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας της δισκογραφικής δουλειάς.

Οι U2 γύρισαν το μουσικό βίντεο του τραγουδιού στην Πόλη του Μεξικού, όπου εμφανίστηκαν πάνω σε ένα σχολικό λεωφορείο.

Τα δύο θεματικά EP που κυκλοφόρησαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά δεν θα περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του επερχόμενου άλμπουμ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι U2 βρίσκονται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην επίσημη ανακοίνωση του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ με νέο υλικό εδώ και εννέα χρόνια.

Προπομπός της νέας δισκογραφικής δουλειάς είναι το πρώτο single, «Street of Dreams», το οποίο κυκλοφόρησε τα ξημερώματα της Τρίτης στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, συνοδευόμενο από το επίσημο μουσικό του βίντεο.

Advertisement

Advertisement

Αν και το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ είναι πλέον διαθέσιμο, το συγκρότημα δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τον τίτλο της νέας δουλειάς του. Ούτε έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας, πέρα από τη διαβεβαίωση ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά. Πάντως, πιθανότερη περίοδος είναι ο Σεπτέμβριος, καθώς πρόκειται για τον μήνα που οι U2 συμπληρώνουν 50 χρόνια από την ίδρυσή τους.

Δεν αποτελεί έκπληξη για τους φίλους της μπάντας ότι το βίντεο γυρίστηκε στην Πόλη του Μεξικού. Τον Μάιο, οι U2 είχαν φωτογραφηθεί και βιντεοσκοπηθεί να ερμηνεύουν το νέο τραγούδι πάνω σε ένα σχολικό λεωφορείο με γκράφιτι του Μεξικανού καλλιτέχνη Chavis Mármol.

Τα γυρίσματα, που έγιναν κοντά στην Plaza Santo Domingo, συγκέντρωσαν πλήθος θαυμαστών παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μια ξαφνική καταιγίδα με βροντές και έντονη βροχόπτωση προκάλεσε βλάβη στη γεννήτρια, με αποτέλεσμα μια οικογένεια να ανοίξει το σπίτι της στα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, ώστε να συνεχιστούν τα γυρίσματα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της.

Κατά την παραμονή τους στο Μεξικό, το συγκρότημα παρακολούθησε επίσης τον τελικό του Street Child World Cup 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Parque Ecológico Lago de Texcoco. Το νέο τραγούδι περιλαμβάνει και ορισμένους στίχους στα ισπανικά.

Το επερχόμενο άλμπουμ θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά των U2 με νέο στούντιο υλικό μετά το «Songs of Experience, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2017.

Παρότι δεν έχουν παρουσιάσει νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ όλα αυτά τα χρόνια, οι Ιρλανδοί έχουν εμπλουτίσει πρόσφατα τη δισκογραφία τους με άλλες κυκλοφορίες. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά παρουσίασαν δύο θεματικά EP. Το πρώτο, με τίτλο «Days of Ash», ήταν αφιερωμένο στα τραγούδια διαμαρτυρίας και κυκλοφόρησε στις 18 Φεβρουαρίου. Ακολούθησε στις 3 Απριλίου το πιο αισιόδοξο «Easter Lily». Κάθε ένα από τα δύο EP περιλάμβανε έξι ολοκαίνουργια τραγούδια. Ωστόσο, το συγκρότημα ξεκαθάρισε ότι κανένα από αυτά τα κομμάτια δεν θα συμπεριληφθεί στο νέο άλμπουμ που ετοιμάζει.

Advertisement

Οι U2 έχουν κυκλοφορήσει 15 στούντιο άλμπουμ, έχουν πουλήσει περισσότερα από 175 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχουν τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων 22 Grammy και το Βραβείο Ambassador of Conscience της Διεθνούς Αμνηστίας.

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2005, ενώ έχει αποσπάσει δύο υποψηφιότητες για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Με πληροφορίες από Variety, Irish Mirror

Advertisement