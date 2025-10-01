Διμερείς συναντήσεις με ομολόγους της, στο πλαίσιο της Συνόδου Mondiacult 2025, που πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από περισσότερα από 160 κράτη-μέλη της UNESCO και Διεθνείς Οργανισμούς, είχε η Λίνα Μενδώνη.

Η υπουργός Πολιτισμού έθεσε πρωτίστως το ελληνικό αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, που πλέον συναντά ευρεία θετική αποδοχή, καθώς η αντιμετώπιση για την ηθική των μουσείων έχει, ουσιαστικά, αλλάξει.

Advertisement

Advertisement

Στις διμερείς σχέσεις, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, είναι η διαμόρφωση διεθνών συνεργασιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρίσκεται σήμερα ο τομέας του Πολιτισμού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, οι ομόλογοί της συνεχάρησαν την υπουργό για την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου, ως Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, η οποία πρόκειται να επικυρωθεί πανηγυρικά, στην επόμενη Γενική Συνέλευση της UNESCO, που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο στην Σαμαρκάνδη.

Η Λίνα Μενδώνη με την υφυπουργό Πολιτισμού της Κύπρου, Λίνα Κασσιανίδου

Διμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την υφυπουργό Πολιτισμού της Κύπρου Λίνα Κασσιανίδου, προκειμένου να ενημερωθεί η ελληνική πλευρά για τις προτεραιότητες της επικείμενης κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, στον χώρο του Πολιτισμού και να διασφαλισθεί η συνέχεια και ο κοινός συντονισμός πρωτοβουλιών που θα καλύψουν χρονικά και την περίοδο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Με τον ίδιο στόχο, πραγματοποιήθηκε, εν συνεχεία, διευρυμένη τριμερής συνάντηση με τον Επίτροπο για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, Νεολαία, Πολιτισμό και Αθλητισμό Glenn Micaleff.

Στον Ινδό υπουργό Πολιτισμού Gajendra Singh Shekhawat, η Λίνα Μενδώνη μετέφερε την πρόσκλησή της να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί, υπό την ελληνική Προεδρία, τον Δεκέμβριο στην Αθήνα, με την προοπτική η Ινδία να καταστεί, μελλοντικά, πλήρες μέλος του Φόρουμ. Αμφότεροι οι συνομιλητές τάχθηκαν υπέρ της στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, πρόβλημα που παραμένει μονίμως στην επικαιρότητα, όπως και στην ενίσχυση των μηχανισμών για τον επαναπατρισμό των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών. Τονίστηκε η ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων των δύο χωρών στον πολιτισμό, στο πλαίσιο της ευρύτερης ελληνο-ινδικής προσέγγισης που έχει συντελεστεί σε επίπεδο κορυφής, αλλά και τη συνέχιση της στενής συνεργασίας και αλληλοστήριξης, στο πλαίσιο της UNESCO.

Στην πρώτη της συνάντηση με τον υπουργό Πολιτισμού της Σερβίας Nikola Selakovic, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης των πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδας-Σερβίας. Προς τον σκοπό αυτό, συζητήθηκε η προοπτική να διοργανωθεί συνάντηση των επικεφαλής σημαντικών ομόλογων πολιτιστικών οργανισμών, των δύο χωρών. Συμφωνήθηκε, επίσης, σύντομα να δρομολογηθεί η υπογραφή δύο συμφωνιών, που αφορούν στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και στις κινηματογραφικές συμπαραγωγές. Η Λίνα Μενδώνη προσκάλεσε τη Σερβία να καταστεί τιμώμενη χώρα στην προσεχή Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, την οποία ο Nikola Selakovic απεδέχθη ασμένως. Ο Σέρβος υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού να επισκεφθεί επισήμως το Βελιγράδι, το προσεχές διάστημα.

Η Λίνα Μενδώνη είχε διμερής συνάντηση με τον υπουργό Πολιτισμού του Ιράν, Abbas Salehi και την υφυπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πολιτιστικών Βιομηχανιών του Περού Moira Orsa Novoa Silva εν όψει του προσεχούς Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, μέλη του οποίου είναι τόσο το Ιράν όσο και το Περού. Η υπουργός Πολιτισμού στάθηκε, ιδιαιτέρως, στις δύο προτεραιότητες της Ελλάδας στο πλαίσιο του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, ήτοι την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Και με τις δυο χώρες συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης της συνεργασίας, τόσο ως προς την συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ως προς τις ανταλλαγές στον σύγχρονο πολιτισμό και τις χειροτεχνίες.

Η υπουργός Πολιτισμού με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO Ernesto Ottone

Στο περιθώριο της Συνόδου, η υπουργός Πολιτισμού είχε συζητήσεις με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO Ernesto Ottone, ο οποίος αναπλήρωνε τη Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού κ. Αζουλέ, με τον υπουργό Πολιτισμού της Ιορδανίας Mostafa Al-Rawashdeh και την πριγκίπισσα Danna Firras, επικεφαλής του Petra Foundation, Οργανισμού της Ιορδανίας επιφορτισμένου με την προστασία του μνημειακού αποθέματος από την κλιματική κρίση, με την υπουργό Πολιτισμού της Κροατίας Nina Obuljen Korzinek και τον υφυπουργό Πολιτισμού της Κίνας Gao Zheng.

H Λίνα Μενδώνη παρέστη στην εναρκτήρια εκδήλωση του Ψηφιακού Μουσείου Κλαπέντων Πολιτιστικών Αντικειμένων της UNESCO, κατά την οποία ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO Ernesto Ottone, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την Ελλάδα για τη συνδρομή της στη σύσταση του Μουσείου.