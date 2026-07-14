Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Έλεν Μπέρστιν θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ επαίνεσε την ηθοποιό για την εκφραστική της δύναμη και την ικανότητά της να αποδίδει με αυθεντικότητα πολύπλοκους γυναικείους χαρακτήρες.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας μικρού μήκους Flesh Impact, όπου πρωταγωνιστεί η Μπέρστιν.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνις εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την τιμητική αυτή διάκριση, την οποία χαρακτήρισε ως μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός Έλεν Μπέρστιν θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας (2 – 12 Σεπτεμβρίου).

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, χαρακτήρισε την ηλικίας 93 ετών Μπέρστιν μία ηθοποιό «σπάνιας εκφραστικής δύναμης και αυθεντικότητας», επισημαίνοντας ότι, μέσα από τους ρόλους της, χάρισε «βάθος και πολυπλοκότητα σε αξέχαστους γυναικείους χαρακτήρες που αποτύπωσαν τις αντιφάσεις και τις μεταμορφώσεις της σύγχρονης γυναίκας».

Advertisement

Advertisement

Όπως σημείωσε, η Μπέρστιν ξεχώρισε αρχικά στο «The Last Picture Show» (Η Τελευταία Παράσταση) του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, μια ταινία που κατέγραψε την παρακμή της μικρής αμερικανικής επαρχίας, ενώ η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε με τον «Εξορκιστή» του Γουίλιαμ Φρίντκιν.

Αργότερα κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Alice Doesn’t Live Here Anymore» (Η Αλίκη δεν μένει πια εδώ) του Μάρτιν Σκορσέζε, μια ταινία-ορόσημο για τη γυναικεία χειραφέτηση και την αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας και ελευθερίας.

Ο Μπαρμπέρα αναφέρθηκε επίσης στις συνεργασίες της με μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως οι Αλέν Ρενέ («Providence»), Πολ Σρέιντερ («Hardcore»), Μπομπ Ράφελσον («The King of Marvin Gardens»), Πολ Μαζούρσκι («Alex in Wonderland», «Harry and Tonto»), Ντάρεν Αρονόφσκι («Requiem for a Dream») και Κρίστοφερ Νόλαν («Interstellar»).

«Η Έλεν Μπέρστιν μετέτρεψε την ευαισθησία και την απόλυτη πειθαρχία της σε βασικά εργαλεία μιας υποκριτικής που στηρίζεται στη συναισθηματική αλήθεια, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τον βαθύ σεβασμό προς τους χαρακτήρες που ενσαρκώνει. Η ικανότητά της να αποτυπώνει τον πόνο αλλά και τη δύναμη της καθημερινής αντοχής με αξιοπρέπεια, ειρωνεία και θάρρος αποτελεί διαχρονικό πρότυπο αυθεντικότητας, τόσο στην τέχνη της υποκριτικής όσο και στη δημόσια παρουσία της», πρόσθεσε.

Η ίδια η ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε: «Ουάου! Όχι μόνο θα ταξιδέψω ξανά σε μία από τις πιο αγαπημένες μου πόλεις στον κόσμο, αλλά θα επιστρέψω κρατώντας στην αγκαλιά μου έναν Χρυσό Λέοντα! Το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Φεστιβάλ Βενετίας! Νιώθω απέραντη τιμή, τεράστια χαρά και βαθιά ευγνωμοσύνη. Πραγματικά… ουάου!»

Advertisement

Η απονομή θα γίνει με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της μικρού μήκους ταινίας «Flesh Impact», σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ, στην οποία παίζει η καταξιωμένη ηθοποιός. Η ταινία, αφιερωμένη στη Μέριλιν Μονρόε επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από τη γέννησή της, αναδεικνύει, σύμφωνα με το Φεστιβάλ, το «ξεχωριστό ερμηνευτικό ταλέντο» της Μπέρστιν.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ντακότα Τζόνσον, Πίτερ Σάρσγκαρντ και Σεπιντέ Μοάφι. Η Τζόνσον υποδύεται την Μονρόε στο απόγειο της δόξας της, ενώ η Μπέρστιν ενσαρκώνει μια διαφορετική εκδοχή της θρυλικής σταρ, εκείνη που το κοινό δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει. Ο τίτλος «Flesh Impact» προέρχεται από μια φράση που είχε χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη μοναδική κινηματογραφική παρουσία της Mέριλιν: ότι έδειχνε τόσο αληθινή και λαμπερή στην οθόνη, ώστε οι θεατές είχαν την αίσθηση πως μπορούσαν σχεδόν να την αγγίξουν.

Η Έλεν Μπέρστιν έχει κλείσει ήδη τον επόμενο ρόλο της. Πρόκειται για την ταινία «Place to Be» του Ούγγρου σκηνοθέτη Κορνέλ Μούντρουτσο, στην οποία θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τάικα Γουαϊτίτι.

Advertisement

Με πληροφορίες από Variety