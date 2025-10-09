Νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 είναι ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι «για το συναρπαστικό και διορατικό έργο του που, εν μέσω του αποκαλυπτικού τρόμου, επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης».

Ανακοινώνοντας τον νικητή στη Στοκχόλμη, ο Mats Malm, γραμματέας και εκπρόσωπος της Σουηδικής Ακαδημίας, δήλωσε ότι «μόλις επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Λάσλο Κρασναχορκάι, ο οποίος βρίσκεται στη Φρανκφούρτη».

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι γεννήθηκε το 1954 στη μικρή πόλη Gyula της Ουγγαρίας. Σπούδασε νομικά και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Ζέγκεντ και της Βουδαπέστης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ούγγρους συγγραφείς, ο οποίος υπηρετεί πιστά μια λογοτεχνία φιλόδοξη και απαιτητική.

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία (ανάμεσά τους το βραβείο Kossuth, που αποτελεί την πιο σημαντική διάκριση της Ουγγαρίας, και το γερμανικό βραβείο Bestenliste-Prize).

Το 2015 τιμήθηκε με το The Man Booker International Prize. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα βουλγάρικα, τα εβραϊκά, τα ιαπωνικά και τώρα και στα ελληνικά. Δύο βιβλία του Λάσλο Κρασναχορκάι (Το τανγκό του Σατανά και η Μελαγχολία της αντίστασης) έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τον φίλο του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, για τον οποίο έχει γράψει και πρωτότυπα σενάρια.

Νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024 ήταν η Νοτιοκορεάτισσα Χαν Γκανγκ, η πρώτη συγγραφέας από τη Νότια Κορέα που τιμήθηκε με το περιώνυμο βραβείο και μόλις η 18η γυναίκα από τους 118 νικητές που έχουν βραβευτεί από το 1901.

Το Νόμπελ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,1 εκατ. δολάρια).