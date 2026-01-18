Μετά τη θριαμβευτική πορεία του στο West End και το Broadway -με τη Σάρα Σνουκ του «Succession», η οποία απέσπασε για την ερμηνεία της Βραβείο Olivier-, «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» του Όσκαρ Ουάιλντ, στην εκδοχή του Kip Williams, ανεβαίνει στην Ελλάδα, στο Θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου με τη Νάντια Κοντογεώργη να ερμηνεύει όλα τα πρόσωπα του έργου.

Νάντια Κοντογιώργη – Φωτογραφίες alex kat

Ο Ντόριαν εύχεται να μείνει για πάντα νέος, αφήνοντας το πορτρέτο του να φέρει τα σημάδια του χρόνου και των πράξεών του. Καθώς παραδίδεται στην ηδονή και την ανηθικότητα, το σώμα του μένει άφθαρτο, ενώ το πορτρέτο αποκαλύπτει τη διαφθορά της ψυχής του, οδηγώντας τελικά στην αυτοκαταστροφή του.

«Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» ανασαίνει ξανά∙ όχι σαν αφήγηση, αλλά σαν έκρηξη. Αντανακλά τα μέσα της σύγχρονης εποχής, της εικόνας, της οθόνης, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ντόριαν αναγεννά τη διαβρωμένα αγγελική μορφή του και προσκαλεί τον θεατή να συναντηθεί με τις πολλαπλές πτυχές του εαυτού του, από το διαδικτυακό του άβαταρ μέχρι τη μύχια αλήθεια του.

Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου στήνει ένα ζωντανό παζλ που χτίζεται και γκρεμίζεται αδιάκοπα. Δεν υπάρχει βεβαιότητα, μόνο μεταμορφώσεις.

Η εκδοχή του Kip Williams -του νεότερου καλλιτεχνικού διευθυντή στην ιστορία της Sydney Theatre Company– είναι μια σύγχρονη, ριζοσπαστική και πολυβραβευμένη θεατρική διασκευή, που ανανέωσε πλήρως το κλασικό έργο, αποσπώντας δεκάδες βραβεία ανά τον κόσμο, με πιο σημαντικά τα δύο βραβεία Olivier (2024) και δύο βραβεία Τony (2025).

Συντελεστές

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος

Επιμέλεια Κίνησης: Αγγελική Τρομπούκη

Σκηνογραφία: Μαριάνθη Ράδου

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Εβελίνα Δαρζέντα

Μουσική: Danai Nielsen

Video Art: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Δημήτρης Κασιμάτης

Σχεδιασμός Ήχου: Κωνσταντίνος Μιχόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Θάνος Μήλιος-Καρακατσάνης

Info

Πρεμιέρα 9 Φεβρουαρίου

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3, Αθήνα, τηλ. 2108210991

Παραστάσεις

Δευτέρα & Τρίτη, 21.00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP Ζώνη: 23€

Α Ζώνη: 20€ / 18€ μειωμένο

Β Ζώνη: 18€ / 15€ μειωμένο

Γ Ζώνη: 15€ (περιορ. ορατότητα)

