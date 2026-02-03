Τη χημεία, τον θυελλώδη έρωτα και τον γάμο που έλαβε τεράστια δημοσιότητα ενός από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του 20ού αιώνα, αφηγείται η νέα μίνι σειρά του FX «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ».

Η σειρά εννέα επεισοδίων αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο στην ανθολογία «Ιστορία Αγάπης» του Ράιαν Μέρφι και είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της Elizabeth Beller, «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy».

Και όντως, ήταν μια ιστορία αγάπης που καθήλωσε ένα ολόκληρο έθνος: Ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ (στη σειρά τον υποδύεται ο Πολ Άντονι Κέλι), ήταν ό,τι πιο κοντινό είχε η Αμερική σε βασιλική οικογένεια. Η χώρα τον παρακολουθούσε να γίνεται από παιδί ένας ιδιαίτερα δημοφιλής εργένης και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στα media. Η Καρολίν Μπεσέτ (την οποία στη σειρά ενσαρκώνει η Σάρα Πίτζεον), ήταν σταρ από μόνη της.

Ανεξάρτητη, δυναμική, με μοναδικό προσωπικό στυλ, εξελίχθηκε από πωλήτρια σε ανώτατο στέλεχος του οίκου Calvin Klein και έγινε έμπιστη συνεργάτις του ιδρυτή του. Η σύνδεση τους ήταν άμεση, εκρηκτική και αδιαμφισβήτητη. Καθώς η ιστορία αγάπης τους ξεδιπλωνόταν μπροστά στα μάτια των Αμερικανών, η έντονη δημοσιότητα και η πίεση της διαρκούς προβολής στα media απειλούσαν να διαλύσουν τη σχέση τους.

Οι Κένεντι, η δυναστεία που ανέδειξε τον 35ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και έναν γερουσιαστή της Νέας Υόρκης και υποψήφιο πρόεδρο -που και οι δύο δολοφονήθηκαν– γνώρισαν τη δόξα και την απώλεια σε εξίσου μεγάλες δόσεις. Οι αναφορές στην περίφημη «κατάρα των Κένεντι» ενισχύθηκαν, όταν ο γιος του προέδρου, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχασε τη ζωή του μαζί με τη σύζυγό του και την κουνιάδα του σε αεροπορικό δυστύχμα το 1999: Το ιδιωτικό αεροσκάφος τους έπεσε στον Ατλαντικό -στο πιλοτήριο ήταν ο ίδιος ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ.

Τη Τζάκι Κένεντι Ωνάση ενσαρκώνει η Ναόμι Γουότς και την Καρολάιν Κένεντι, αδελφή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ η Γκρέις Γκάμερ, κόρη της Μέριλ Στριπ.



Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο Disney+, με τα τρία πρώτα επεισόδια διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας.