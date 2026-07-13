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Ο Ευθύμης Kosemund-Σανίδης απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Διαγωνιστικό Τμήμα Proxima του 60ού Karlovy Vary International Film Festival (3-11 Ιουλίου) για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του «Ένας Ολόκληρος Άνθρωπος Σχεδόν».

Η ταινία ακολουθεί τον νεαρό Ηλία, που φτάνει σε ένα απομακρυσμένο νησί προσδοκώντας στην κληρονομιά του πατέρα του, ενός γιατρού με τον οποίο υπήρξε για χρόνια αποξενωμένος. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με μια μικρή κοινότητα, κέντρο της οποίας ήταν ο πατέρας του, και γνωρίζει την Καλλιόπη, μια ντόπια με όνειρα φυγής από το νησί. Καθώς ανεξήγητες ασθένειες εξαπλώνονται με ανησυχητικό ρυθμό, γεννιέται αγάπη.

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Πρωταγωνιστούν οι Αναστάσης Γεωργούλας, Φλομαρία Παπαδάκη, Έλενα Τοπαλίδου, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης.

Ο Ελληνογερμανός σκηνοθέτης σπούδασε επιστήμη υπολογιστών στην Αθήνα και σύγχρονες τέχνες στο Le Fresnoy – Studio National της Γαλλίας. Κινείται ανάμεσα στον κινηματογράφο, τις εικαστικές εγκαταστάσεις και τη διαφήμιση, ενώ οι ταινίες του έχουν προβληθεί σε φεστιβάλ και χώρους τέχνης όπως η Βενετία, το Λοκάρνο, το Σαράγεβο, το Κλερμόν-Φεράν, το Forum des Images και το Centre Pompidou.