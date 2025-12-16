Ένα αριστούργημα του Φλαμανδού καλλιτέχνη Κουέντιν Μασσάις, με τίτλο «Ο Χριστός Ευλογών» (Christ Blessing), το οποίο παρέμενε κρυμμένο για πολλά χρόνια, ήρθε ξανά στο φως ύστερα από μια τυχαία ανακάλυψη. Το έργο χρονολογείται περίπου στο 1500 και βρισκόταν κρεμασμένο πίσω από την Αγία Τράπεζα στο παρεκκλήσι του Campion Hall, του Ιησουιτικού κέντρου έρευνας και μελέτης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, o δρ. Μαξιμιλιάαν Μάρτενς, κορυφαίος ειδικός στη φλαμανδική τέχνη, διαπίστωσε ότι το προσχέδιο και η σύνθεση του έργου αντιστοιχούν στις γνωστές και καθιερωμένες μεθόδους εργασίας του ίδιου του καλλιτέχνη. Πλέον, το έργο έχει μεταφερθεί στο Μουσείο Ashmolean και αποδίδεται επίσημα στον σπουδαίο Φλαμανδό καλλιτέχνη και στο εργαστήριο του.

Ο πίνακας στο Campion Hall εντοπίστηκε όταν προσωπικό της National Gallery επέβλεπε την τοποθέτηση ενός άλλου έργου τέχνης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση του, χρησιμοποιήθηκαν προηγμένες τεχνικές, όπως απεικόνιση με υπέρυθρες ακτίνες.

Ο Κουέντιν Μασσάις εργάστηκε στην Αμβέρσα του Βελγίου για περισσότερα από σαράντα χρόνια, έως τον θάνατό του το 1530. Το Campion Hall ανέφερε ότι το εργαστήριο του Μασσάις στην Αμβέρσα παρήγαγε πολλά αντίγραφα του έργου «Christ Blessing», με την εικόνα να εξελίσσεται σε «κάτι σαν εμπορικό best seller» για την ακμαία επιχείρηση, όπως τονίζεται και στο δημοσίευμα του BBC.

Μία από αυτές τις εκδοχές, η οποία αρχικά θεωρήθηκε ασήμαντη, συνέβαλε αργότερα στη χρηματοδότηση ανακαίνισης ύψους δύο εκατομμυρίων λιρών του ναού της Αγίας Τριάδας στο Bradford-on-Avon του Wiltshire. Σύμφωνα με το Campion Hall, η αναθεωρημένη απόδοση του έργου στον Μασσάις, έθεσε νέες βάσεις στην συζήτηση, καθώς εξετάστηκε «η καλλιτεχνική και πνευματική του σημασία».

Τελικά, αποφασίστηκε το έργο να είναι προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό, ενώ ο επικεφαλής του Campion Hall, Nick Austin SJ, δήλωσε: «Το να σταθεί κανείς μπροστά σε αυτόν τον πίνακα δεν σημαίνει μόνο να θαυμάσει την ομορφιά του ή τη δεξιοτεχνία του σπουδαίου Δασκάλου, αλλά και να ρισκάρει να μεταμορφωθεί».

Με πληροφορίες από BBC, Campion Hall Oxford