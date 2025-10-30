Δύον μηνύματατα μέσα σ’ ένα μπουκάλι που γράφτηκαν από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916 βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της χώρας.

Τα μηνύματα γράφτηκαν λίγες μόνο ημέρες μετά την αναχώρησή τους για να συμμετάσχουν στις μάχες της Γαλλίας κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ένας από τους στρατιώτες, ο στρατιώτης Μάλκολμ Νέβιλ, γράφει στη μητέρα του ότι το φαγητό στο πλοίο ήταν «πολύ καλό» και ότι ήταν «πολύ χαρούμενοι». Μήνες αργότερα, σκοτώθηκε σε μάχη σε ηλικία μόλις 28 ετών. Ο άλλος στρατιώτης, ο 37χρονος στρατιώτης Γουίλιαμ Χάρλεϊ, επέζησε και επέστρεψε στην πατρίδα του.

Τα γράμματα έχουν παραδοθεί στους απογόνους τους, οι οποίοι έμειναν έκπληκτοι από την ανακάλυψη.

Messages in a bottle written by two Australian soldiers a few days into their voyage to the battlefields of France during World War I have been found more than a century later on Australia’s coast.



Το μπουκάλι βρέθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στην απομακρυσμένη παραλία Γουόρτον, κοντά στο Eσπέρανς στη Δυτική Αυστραλία, από μία κάτοικο της περιοχής την Ντεμπ Μπράουν και την οικογένειά της.

Επισκεπτόταν την παραλία με τον σύζυγό της και την κόρη της σε μια από τις εκδρομές τους με μοτοποδήλατα για να καθαρίσουν σκουπίδια, όταν εντόπισαν ένα παχύ γυάλινο μπουκάλι στην άμμο, είπε την Τρίτη.

«Καθαρίζουμε συχνά τις παραλίες μας και δεν θα αγνοούσαμε ποτέ ένα σκουπίδι. Έτσι, αυτό το μικρό μπουκάλι βρισκόταν εκεί και περίμενε να το μαζέψει κάποιος», είπε η κα Mπράουν στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Αν και το χαρτί ήταν βρεγμένο, και οι δύο επιστολές ήταν ακόμα ευανάγνωστες, οπότε η κα Μπράουν άρχισε να αναζητά τις οικογένειες των στρατιωτών για να τις παραδώσει.

«Πραγματικά μοιάζει με θαύμα και νιώθουμε ότι ο παππούς μας μας έστειλε ένα μήνυμα από τον τάφο»

Η κα Μπράουν εντόπισε τον απόγονο του στρατιώτη Νέβιλ, Χέρμπι Νέβιλ, αναζητώντας στο διαδίκτυο το όνομα του στρατιώτη και την πόλη από την οποία καταγόταν, καθώς η διεύθυνση της μητέρας του αναγραφόταν στο σημείωμα.

Ο κ. Νέβιλ δήλωσε στο ABC News ότι η εμπειρία αυτή ήταν «απίστευτη» για την οικογένειά του.

Η δεύτερη επιστολή, γραμμένη από τον στρατιώτη Γουίλιαμ Χάρλεϊ, απευθυνόταν απλά σε όποιον βρει το μπουκάλι. Η μητέρα του είχε πεθάνει χρόνια πριν.

Η εγγονή του στρατιώτη Χάρλεϊ, Αν Τέρνερ, είπε στο ABC ότι αυτή και τα άλλα τέσσερα εγγόνια του στρατιώτη που επιβίωσαν έμειναν «εντελώς άναυδα» από το μήνυμα.

«Πραγματικά μοιάζει με θαύμα και νιώθουμε ότι ο παππούς μας μας έστειλε ένα μήνυμα από τον τάφο», είπε.

«Νιώθω πολύ συγκινημένη όταν βλέπω ότι ο άλλος νεαρός είχε μια μητέρα στην οποία μπορούσε να γράψει και ότι το μήνυμα στο μπουκάλι ήταν για τη μητέρα του, ενώ ο παππούς μας είχε χάσει τη μητέρα του πριν από πολύ καιρό, οπότε το έγραψε απλώς σε όποιον βρει το μπουκάλι».

