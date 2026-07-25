Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη καταστροφή σημειώθηκε σε κατάστημα ειδών για κατοικίδια στο Σικάγο, όταν ένα τεράστιο ενυδρείο χωρητικότητας περίπου 7.500 λίτρων έσπασε ξαφνικά, προκαλώντας εκτεταμένη πλημμύρα στον χώρο και τον θάνατο εκατοντάδων ψαριών.

Οι ιδιοκτήτες του pet shop ανέφεραν ότι τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα. Εκτιμούν, ωστόσο, πως υποχώρησε μία από τις ενώσεις στο επάνω μέρος της δεξαμενής, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο προειδοποιητικό σημάδι. Βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή που το ενυδρείο διαλύεται, με χιλιάδες λίτρα νερού να πλημμυρίζουν το κατάστημα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Advertisement

Advertisement

«Μαζεύαμε ψάρια ακόμη και στο πάρκινγκ»

«Άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο και αμέσως μετά είδα το νερό να κυλάει παντού. Είναι πραγματικά αδύνατο να περιγράψω τον ήχο», δήλωσε ο συνιδιοκτήτης του καταστήματος, Ντέρικ Τζόνσον.

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης προσπάθησαν να διασώσουν όσα ψάρια ήταν δυνατόν, ενώ το νερό είχε εξαπλωθεί ακόμη και στα θεμέλια του κτιρίου. Στο ενυδρείο βρίσκονταν περισσότερα από 350 ψάρια, με μεγάλο αριθμό τους να μην καταφέρνει να επιβιώσει.

More than 350 fish died after a massive fish tank shattered at a pet shop in suburban Chicago. pic.twitter.com/33Ab6zpN4t — ABC News (@ABC) July 25, 2026

«Μαζεύαμε ψάρια ακόμη και στο πάρκινγκ, ενώ το νερό έβγαινε ορμητικά από το κτίριο. Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Δυστυχώς χάθηκαν πάρα πολλά, όμως καταφέραμε να σώσουμε μερικές δεκάδες», ανέφερε η συνιδιοκτήτρια Νικόλ Τζορτζίαν.

Το συγκεκριμένο ενυδρείο αποτελούσε το χαρακτηριστικό γνώρισμα του καταστήματος, το οποίο εξυπηρετεί την τοπική κοινότητα εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, είχε κατασκευαστεί από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε διαδικασία αναβάθμισης.

Μία συντριπτική απώλεια

Οι εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ κάτοικοι της περιοχής, πελάτες και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να στηρίξουν την επιχείρηση ώστε να επαναλειτουργήσει.

«Πολλοί έρχονται εδώ για να δουν το μεγάλο ενυδρείο. Ήταν πραγματικά η καρδιά της επιχείρησής μας και η απώλειά του είναι συντριπτική», δήλωσε η Τζορτζίαν.