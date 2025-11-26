Έως και 50 δισ. δολάρια πρόκειται να επενδύσει η Amazon για τη δημιουργία νέου data center στις ΗΠΑ με σκοπό να ενισχύσει τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει μέσω cloud στην Αμερικανική κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει το CNBC, μόλις ολοκληρωθεί το έργο -που θα ξεκινήσει το 2026 – θα προσθέσει σχεδόν 1,3 γιγαβάτ χωρητικότητας μέσω νέων κέντρων δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για 11.000 κυβερνητικές υπηρεσίες, που θα έχουν πρόσβαση στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Amazon Web Services, της Claude της Anthropic, στα τσιπ της Nvidia και στα προσαρμοσμένα τσιπ AI Trainium της Amazon.

Advertisement

Advertisement

Η Amazon δεν είναι ο μόνος τεχνολογικός κολοσσός που έχει μπει δυναμικά στην μάχη για την κατάκτηση της αγοράς καθώς τεράστιες επενδύσεις πάνω από 500 δισ δολάρια έχουν ανακοινώσει η Meta, για την επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, η Oracle, η OpenAI και η SoftBank.

Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν αγώνα δρόμου για να δημιουργήσουν αρκετή χωρητικότητα για να τροφοδοτήσουν τις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με την Amazon να έχει ήδη αυξήσει τις επενδύσεις της από 118 δισ δολάρια σε 125 για να κυριαρχήσει στην αγορά.