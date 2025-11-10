Καθώς οι φήμες για την απομάκρυνση του Σεργκέι Λαβρόφ από τον στενό κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν πληθαίνουν, ο έμπειρος Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών φαίνεται πως βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός νέου πολιτικού παιχνιδιού στο Κρεμλίνο.

Οι απουσίες του από κρίσιμες συναντήσεις και η παραγκώνισή του από διεθνείς συνομιλίες πυροδοτούν σενάρια για την επόμενη μέρα της ρωσικής διπλωματίας, ενώ οι φήμες για την Κατερίνα Τιχόνοβα, τη δεύτερη κόρη του Πούτιν, να διεκδικεί ρόλο στην καρδιά της εξουσίας, ενισχύουν τα σενάρια αυτά.

Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο διέψευσε επισήμως ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν μετά την κατάρρευση της συνόδου κορυφής της Βουδαπέστης. Ωστόσο, κορυφαίες πηγές στη Μόσχα αναφέρουν ότι η Τιχόνοβα πιέζει για αλλαγές στην κορυφή της εξωτερικής πολιτικής. Ο πρώην λογογράφος του Πούτιν, Αμπάς Γκαλιαμόφ, ισχυρίζεται ότι η κόρη του Ρώσου προέδρου προσπαθεί να περιορίσει την επιρροή του Λαβρόφ, προωθώντας μια πιο «ρεαλιστική» προσέγγιση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Λαβρόφ, ο «Dr. No»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έχει καθιερωθεί ως σκληροπυρηνικός διπλωμάτης, γνωστός με το παρατσούκλι «Dr. No» για την αδιάλλακτη στάση του και την άρνηση κάθε συμβιβασμού με τη Δύση. Από το τιμόνι της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής εδώ και 21 χρόνια, ο Λαβρόφ φαίνεται πλέον να χάνει την κεντρική του θέση, καθώς απουσίαζε από το τελευταίο Συμβούλιο Ασφαλείας όπου ανακοινώθηκαν πιθανές πυρηνικές δοκιμές – μια κρίσιμη στιγμή για τον Πούτιν.

Η απουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, με πηγές να ισχυρίζονται ότι η παραγκώνισή του συνδέεται με την ακύρωση της συνόδου στη Βουδαπέστη και τις δυσκολίες στην επικοινωνία με τις ΗΠΑ. Ο Λαβρόφ, ωστόσο, παραμένει στην πρώτη γραμμή δηλώνοντας έτοιμος να συνεχίσει τις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ρωσικά συμφέροντα.

Η Κατερίνα Τιχόνοβα και οι φήμες για αλλαγή σκυτάλης

Οι φήμες για τον Λαβρόφ εντείνονται από την παρουσία της Κατερίνας Τιχόνοβα στο παρασκήνιο της ρωσικής εξουσίας. Η κόρη του Πούτιν, σύμφωνα με πληροφορίες, προωθεί τον Κιρίλ Ντμίτριεφ για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, αξιοποιώντας τις στενές προσωπικές και επαγγελματικές της σχέσεις.

Ο Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, έχει χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, προκαλώντας εντάσεις με τον Λαβρόφ.

Ο Γκαλιαμόφ περιγράφει τον Λαβρόφ ως «γεράκι» που οξύνει τις συγκρούσεις αντί να τις μετριάζει, κάνοντας την παρουσία του λιγότερο χρήσιμη στην τρέχουσα φάση, όπου ο Πούτιν αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα και οι σχέσεις με τη Δύση είναι τεταμένες.

Η επιστροφή του Λαβρόφ και η κλιμάκωση των εντάσεων

Παρά τις φήμες, ο Λαβρόφ επανεμφανίστηκε την Κυριακή κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους από τις συνομιλίες Αλάσκας με τον Τραμπ. Σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο πιέζουν την Ουάσινγκτον να ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή κατά της Ρωσίας, υπονομεύοντας κάθε δυνατότητα διπλωματικής λύσης.

Το νέο «δεξί χέρι» του Πούτιν;

Η Κατερίνα Τιχόνοβα φαίνεται να κερδίζει έδαφος στο παρασκήνιο της ρωσικής πολιτικής. Με τη στήριξη του Μιχαήλ Κοβαλτσούκ και την εμπλοκή της σε τεχνολογικά συνέδρια και τηλεοπτικές εκπομπές, η Τιχόνοβα προβάλλεται ως ανεπίσημη συντονίστρια των ρωσικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και ως παράγοντας παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων.

Ο Γκαλιαμόφ έχει υποστηρίξει ότι η Κατερίνα μπορεί με τον χρόνο να καταλάβει σημαντική εξουσία στη χώρα, προωθώντας πολιτικές μέσω ήπιας ισχύος και όχι στρατιωτικής πίεσης. Η δυναμική της κόρης του Πούτιν στο Κρεμλίνο αναδεικνύει τις αλλαγές στην ισορροπία δυνάμεων και ενισχύει τα σενάρια για την επόμενη μέρα της ρωσικής πολιτικής.

Πηγή: Daily Mail