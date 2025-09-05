Φωτογραφία Αρχείου/Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δίνει συνέντευξη Τύπου στο τέλος της επίσκεψής του στην Κίνα για τη Σύνοδο Κορυφής της SCO στην Τιαντζίν και την στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο, Κίνα, 3 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο να σταθμεύσουν ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τα οποία επικαλείται σε σημερινή του είδηση το βρετανικό ΒΒC.

Η δήλωση αυτή ακολουθεί την υπόσχεση του Εμανουέλ Μακρόν ότι 26 δυτικοί σύμμαχοι έχουν δεσμευτεί επίσημα να αναπτύξουν στρατεύματα «από ξηράς, θαλάσσης ή αέρος» στην Ουκρανία την επόμενη ημέρα από μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Μετά από μια σύνοδο 35 χωρών με τίτλο «Συμμαχία των Προθύμων», ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η στήριξη των ΗΠΑ θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Πιθανή αεροπορική στήριξη από τις ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πρόσφατα ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ πιθανόν να δοθεί υπό μορφή αεροπορικής κάλυψης, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως είχε συνομιλήσει με τον Αμερικανό ηγέτη για τη «μέγιστη προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου».

Ωστόσο, οι ελπίδες για συμφωνία που θα τερματίσει τις εχθροπραξίες έχουν μειωθεί από τότε που ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να σταματήσουν οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στόχο την «παράλυση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας με οικονομικά μέσα», σύμφωνα με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.

Ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών έχει θέσει στόχο τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι η Ρωσία έλαβε 1,1 δισ. ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ σε διάστημα ενός έτους — αν και το πραγματικό ποσό είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε δυτική παρουσία

Η Μόσχα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα αποδεχτεί την ανάπτυξη δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία και επιμένει ότι πρέπει να είναι μία από τις χώρες που θα λειτουργούν ως «εγγυητές» — ιδέα που έχει απορριφθεί από το Κίεβο και τους συμμάχους του.

Σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν από ρωσικά κρατικά μέσα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε:

«Μπορούν οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας να διασφαλιστούν από ξένες, ειδικά ευρωπαϊκές και αμερικανικές, στρατιωτικές δυνάμεις; Σαφώς όχι, δεν μπορούν».

Δυτική δέσμευση στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι έχουν πλέον δώσει μια «ακλόνητη υπόσχεση» στην Ουκρανία, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, και πρέπει να πιέσουν τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ελάχιστες χώρες έχουν δεσμευτεί ανοιχτά να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος σε περίπτωση συμφωνίας, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Ευρωπαίοι διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση ίσως ενισχύσει τη ρητορική του Πούτιν κατά της Δύσης.

Επίμονη ρωσική στρατιωτική παρουσία

Ο Μακρόν παραπονέθηκε ότι, παρά τις τελευταίες προσπάθειες για την έναρξη συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός, η Ρωσία συνεχίζει να στέλνει στρατεύματα στην Ουκρανία.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό βίας, δύο άνθρωποι που εκκαθάριζαν ναρκοπέδιο σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση στη βόρεια Ουκρανία την Πέμπτη.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της πιστεύουν ότι θα πρέπει να επιτευχθεί πρώτα κατάπαυση του πυρός προτού ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία — άποψη που η Ρωσία δεν συμμερίζεται.

Η θέση της Γερμανίας και οι συνομιλίες στο Παρίσι

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός σε σύνοδο κορυφής με συμμετοχή του Ζελένσκι, και έπειτα να προσφερθούν «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Ουκρανίας είχαν συνομιλίες στο Παρίσι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, την Πέμπτη.

Όλο και πιο δύσκολη η πιθανότητα συνάντησης Ζελένσκι – Πούτιν

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, ο Πούτιν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι «υπάρχει κάποιο φως στο τέλος του τούνελ» και ότι «υπάρχουν επιλογές για την ασφάλεια της Ουκρανίας αν τελειώσει η σύγκρουση».

Η πιθανότητα άμεσης συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι έχει μειωθεί αισθητά, παρόλο που ο Τραμπ την είχε προτείνει τον προηγούμενο μήνα.

Ο Πούτιν πρότεινε αυτή την εβδομάδα ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφτεί τη Μόσχα για συνομιλίες — πρόταση που το Κίεβο χαρακτήρισε «απαράδεκτη». Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι αυτό δείχνει πως η Ρωσία δεν έχει πραγματική πρόθεση για διάλογο.

Το ΝΑΤΟ και η αντίδραση στη ρωσική ρητορική

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα βέτο στην ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία:

«Γιατί να μας ενδιαφέρει τι πιστεύει η Ρωσία για στρατεύματα στην Ουκρανία; Είναι κυρίαρχο κράτος. Δεν είναι θέμα της Ρωσίας να αποφασίσει».

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News την Τετάρτη ότι παραμένει δεσμευμένος στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ότι διατηρεί καλές σχέσεις και με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι.

«Πιστεύω ότι θα τα τακτοποιήσουμε όλα», είπε.

Πηγή: BBC