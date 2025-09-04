Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σήμερα στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, καθώς τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία συγκλήθηκε από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της υποστήριξης προς την Ουκρανία και στρατηγικές για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας. «Ο πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσκάλεσαν τον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Ο Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο χρηματοδοτεί τον πόλεμο, δεδομένου ότι η Ρωσία απέκτησε 1,1 δισ. ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ μέσα σε έναν χρόνο», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να εντείνουν τις οικονομικές πιέσεις και προς την Κίνα, η οποία, όπως είπε, χρηματοδοτεί τις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, επιβεβαίωσε τις δηλώσεις του Τραμπ, αναφέροντας ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εστιάζοντας στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. «Η προσέγγιση του Τραμπ ήταν σαφής: πρέπει να δράσουμε από κοινού για την επιβολή κυρώσεων και να βρούμε τρόπους να περιορίσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή μέσω οικονομικών μέτρων», τόνισε ο Στουμπ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για τις νέες κυρώσεις θα συνεχιστούν μέσα στις επόμενες 24 ώρες μεταξύ της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στενών συνεργατών του προέδρου των ΗΠΑ.