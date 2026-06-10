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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Tραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Iράν «με πολύ σκληρό τρόπο» εάν δεν οριστικοποιηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, επαναλαμβάνοντας τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας σε ερώτηση να διευκρινίσει τις προηγούμενες δηλώσεις του, στις οποίες είχε αναφέρει ότι το Iράν θα έπρεπε να «πληρώσει το τίμημα» επειδή καθυστερούσε υπερβολικά να καταλήξει σε συμφωνία.

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Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν θα δεχθεί πλήγμα την Τετάρτη.

«Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, θέλουμε μια συμφωνία που να λειτουργεί», πρόσθεσε αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ωστόσο η σχετική συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί.

U.S. President Donald J. Trump states that the United States will resume strikes today against Iran, stating that we will “attack them very hard,” telling reporters in the Oval Office: “We hit them hard yesterday, and we’re gonna hit 'em again hard today, in case you miss it, in… pic.twitter.com/LWxH10NDxY — OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια «ουσιαστική» συμφωνία

Αφού δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επιτεθεί στο Iράν «με πολύ σφοδρό τρόπο», ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε την ιρανική ηγεσία να υπογράψει τη ν συμφωνία.

«Πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία, είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι απαγορεύει στο Ιράν να «αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

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«Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, θέλουμε μια συμφωνία που να λειτουργεί.

»Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά τους πλήξαμε σκληρά χθες και θα τους πλήξουμε ξανά σκληρά σήμερα… Και θα δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία. Ήμασταν πραγματικά πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας καθυστερούν και να μας κρατούν σε αναμονή· συνεχίζουν να μας περνούν για κορόιδα.»

Trump on Iran:



I have been working with Iran for a number of months, and they should sign the deal. It's a good deal. pic.twitter.com/eX0maUOQrq Advertisement June 10, 2026