Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επιθετικό ελικόπτερο Apache του αμερικανικού στρατού συνετρίβη κοντά σταΣτενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται,μετέδωσαν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο άτομα ενήμερα για το περιστατικό- με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει πως οι πιλότοι είναι καλά και θα βγει σύντομα ανακοίνωση.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο πρόβλημα, είπε η μία από τις δύο πηγές.

Advertisement

Advertisement

To περιστατικό λαμβάνει χώρα μετά από αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην περιοχή, καθώς Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν επιθέσεις πριν αποκλιμακώσουν εκ νέου, σε άλλη μια ένδειξη του πόσο εύθραυστη είναι η κατάπαυση πυρός.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ελικόπτερα Apache, καθώς και οπλισμένα μη επανδρωμένα MQ-9 Reaper και μαχητικά F/A-18 και F-35 στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της Central Command στην περιοχή. Το Ιράν, σύμφωνα με τους NY Times, έχει καταρρίψει περίπου 30 Reaper και μερικά αμερικανικά μαχητικά έχουν χαθεί λόγω εχθρικών και φίλιων πυρών από τότε που άρχισε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Apache είναι το πρώτο που χάνεται στη σύγκρουση. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τα ελικόπτερα πετούν όλο και πιο κοντά στην επικράτεια του Ιράν, στο πλαίσιο της πιο επιθετικής στρατηγικής της Central Command απέναντι στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.