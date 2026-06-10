Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε σκληρά κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «δεν υπάρχουν πια και έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά» και ότι «ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε».
Νέο μήνυμα του Τραμπ κατά της Τεχεράνης
«Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυξάνοντας τους τόνους απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.
Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη πως καθυστέρησε υπερβολικά να προχωρήσει σε συμφωνία που, όπως είπε, «θα ήταν εξαιρετικά επωφελής για εκείνη».
Αναλυτικά η ανάρτηση
«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια – Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Εκρηκτική η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν πλήγμα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου του Στρατού των ΗΠΑ το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.
Ακολούθησαν αντίποινα από την Τεχεράνη, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ.
Το Κουβέιτ ανακοίνωσε με τη σειρά του ότι οι ένοπλες δυνάμεις του επιχειρούν για την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» στο εμιράτο ενώ οι ιρανικές δυνάμεις αναφέρουν πως έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία και πως καταστράφηκαν τέσσερις σημαντικοί στόχοι κυρίως «ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του αμερικανικού στρατού» στην Αζράκ.
Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που κατέπεσε τη Δευτέρα στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed.
Λίγες ώρες μετά την κατάρριψη, πλωτό drone του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη CENTCOM. Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι τα δύο μέλη του πληρώματος ανακτήθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το πλήγμα που δέχθηκε το ελικόπτερο.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ευθύνεται για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου που πραγματοποιούσε νυχτερινή περιπολία στα Στενά του Ορμούζ.
«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.