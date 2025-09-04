Την ετοιμότητα 26 χωρών να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανία – αν και όταν επιτευχθεί κατάπαυση πυρός – επισήμανε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ύστερα από τη συνεδρίαση για το ουκρανικό στο Παρίσι.

Οι ηγέτες των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», με επικεφαλής τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν για να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

Advertisement

Advertisement

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες είτε με χερσαίες, είτε με θαλάσσιες, είτε με εναέριες στρατιωτικές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βούληση τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα.

Ο Εμάνουελ Μακρόν είπε ακόμη ότι αναμένεται η αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθεί η συνδρομή των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας επίσης ότι αν η Ρωσία εξακολουθήσει να αρνείται συγκεκριμένες διαβουλεύσεις για την επίτευξη της ειρήνης, τότε θα υιοθετηθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της.

Είπε ακόμη ότι προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Αναμένονται εξελίξεις εντός των επόμενων ημερών

Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, είπε σήμερα (4/9) ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Είχαμε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ (…). Τα συμπεράσματα αυτής της συνομιλίας είναι απλά: μέσα στις επόμενες μέρες, θα οριστικοποιήσουμε την αμερικανική υποστήριξη και αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχω πει, έχουν συμμετάσχει σε κάθε φάση της διαδικασίας» δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους.

«Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο»

Ανταποκρινόμενος στην έκκληση των ηγετών των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», «ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο – καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα χρόνο. Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ)