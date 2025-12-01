Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Μετά τη συνάντηση της Φλόριντα, ο Γουίτκοφ ταξιδεύει στη Μόσχα και ο Ζελένσκι σε Γαλλία και Ιρλανδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες αισιόδοξος για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, μετά από τις συνομιλίες στη Φλόριντα. Τόνισε ότι οι συζητήσεις «προχωρούν καλά» και ότι υπάρχει πιθανότητα να σταματήσουν οι θάνατοι αμάχων.

Παράλληλα, ο Τραμπ επισήμανε ότι η διαφθορά στην Ουκρανία αποτελεί εμπόδιο για τις διαπραγματεύσεις, αναφερόμενος εμμέσως στην παραίτηση του κορυφαίου συμβούλου του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ. Συμπλήρωσε ότι συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, εκφράζοντας αισιοδοξία για συμφωνία παρά τα «δύσκολα προβλήματα» που αντιμετωπίζει η Ουκρανία.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκρινε ότι η ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς που επεκτείνεται το τρέχον διάστημα σε κύκλους της ουκρανικής εξουσίας «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία έχει μερικά δύσκολα προβληματάκια», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, μερικές ώρες μετά τις διαπραγματεύσεις αμερικανικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Φλόριντα, που πάντως δεν έφεραν κάποια σημαντική πρόοδο. «Υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς που δεν βοηθάει», επέμεινε.

Η ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, οδήγησε στην απαλλαγή από τα καθήκοντά του την Παρασκευή του Αντρίι Γέρμακ, του δεξιού χεριού του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Γέρμακ χειριζόταν ως την περασμένη εβδομάδα τις συνομιλίες του Κιέβου με την Ουάσιγκτον.

Συνεχίζονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ -Στη Ρωσία σήμερα ο Γουίτκοφ﻿

Η κορυφαία ομάδα του Ζελένσκι συμμετείχε σε εντατικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Φλόριντα την Κυριακή. Οι διαπραγματεύσεις οργανώθηκαν μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων από τον Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Ρωσία και το οποίο τροποποιήθηκε. Το σχέδιο προέβλεπε μεταξύ άλλων περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό, αποκλεισμό από το ΝΑΤΟ και διεξαγωγή εκλογών εντός 100 ημερών, με αρχική πρόβλεψη την παραχώρηση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η προσπάθεια ειρήνευσης στοχεύει στη διασφάλιση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας και στη δημιουργία προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παραγωγικές», ενώ ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και την ομάδα Τραμπ για τον χρόνο και την προσοχή που αφιέρωσαν στις συζητήσεις.

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να βρεθεί σήμερα στη Μόσχα για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο Παρίσι σήμερα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί σήμερα στο Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφάλειας από τη Συμμαχία των Προθύμων και στις συζητήσεις που έγιναν πρόσφατα στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων.

Ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα. Στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή στο Ελιζέ, ενώ στις 15:00 έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στο Παρίσι μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά την τελευταία στις 17 Νοεμβρίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει την Τρίτη (2/12) την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Ιρλανδία, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα, εν μέσω διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ανακοίνωση έκανε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, ο οποίος θα τον υποδεχθεί μαζί με την πρόεδρο Κάθριν Κόνολι και την υπουργό Εξωτερικών Χέλεν ΜακΈντι.

Να σημειωθεί ότι ο Ζελένσκι είχε βρεθεί ανεπίσημα με τον Μάρτιν τον Φεβρουάριο, σε μία στάση που έκανε στην Ιρλανδία προτού συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ουάσιγκτον, όπου είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Sky News, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Ιρλανδία, οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση και θα παραστούν στα εγκαίνια του Ιρλανδο-Ουκρανικού Οικονομικού Φόρουμ, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών, εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μίχολ Μάρτιν τόνισε ότι η Ιρλανδία στηρίζει σταθερά την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, παρέχοντας καταφύγιο σε περίπου 120.000 Ουκρανούς πολίτες. «Ο πρόεδρος Ζελένσκι ενσαρκώνει το θάρρος και την ανθεκτικότητα του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Μάρτιν, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια αναγνώριση του ρόλου του στην υπεράσπιση της χώρας του.

Μπαράζ επιθέσεων Ρωσίας-Ουκρανίας

Παρά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις γύρω από το Κίεβο και άλλες περιοχές όπως Δνίπρο, Χάρκοβο, Οδησσό, Σούμι και Χερσώνα. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα.

Η Ουκρανία απάντησε με επιθέσεις σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και ζημιές σε μεγάλο τερματικό πετρελαίου κοντά στο Νοβοροσίισκ, ιδιοκτησίας της Caspian Pipeline Consortium. Το Καζακστάν εξέφρασε ανησυχία για την επίθεση, ενώ το Κίεβο τόνισε ότι στόχος ήταν αποκλειστικά η Ρωσία.

