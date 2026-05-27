Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε μια δικαστής στην Αλαμπάμα, κατηγορούμενη -μεταξύ άλλων- πως ανέβαλλε κρίσιμες ακροάσεις ώστε να μπορεί να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της.

Συγκεκριμένα, η δικαστής διαθηκών και κληρονομιών Γιασίντα Μπλανσάρ αντιμετωπίζει δεκάδες κατηγορίες για ανικανότητα άσκησης των καθηκόντων της καθώς και τη δημιουργία σοβαρού συσσωρευμένου φόρτου υποθέσεων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε η New York Post.

Τι περιλαμβάνει η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε η Επιτροπή Διερεύνησης Δικαστικών Υποθέσεων, η Μπλανσάρ καθυστερούσε συστηματικά να προσέλθει στο δικαστήριο και δεν εξέτασε ούτε μία υπόθεση που αφορούσε ακούσια νοσηλεία ασθενών κατά τους πρώτους εννέα μήνες της θητείας της, με συνέπεια ασθενείς να παραμένουν επί μακρόν σε ψυχιατρικές πτέρυγες νοσοκομείων.

«Η δικαστής Μπλανσάρ είπε κάποια στιγμή στο προσωπικό της ότι καθυστέρησε να προσέλθει στο πρόγραμμα ακροάσεων για ακούσιες νοσηλείες επειδή έπρεπε να βγάλει βόλτα τα τρία σκυλιά της», αναφέρεται στην καταγγελία.

Για παράδειγμα, σε μία περίπτωση, ακύρωσε μια ήδη προγραμματισμένη ακρόαση χωρίς να ορίσει άμεσα νέα ημερομηνία, αναγκάζοντας την ασθενή να παραμείνει νοσηλευόμενη για άλλες δύο εβδομάδες.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ανέφεραν σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι αυτό «όχι μόνο την εμποδίζει να βρίσκεται στο σπίτι με την οικογένειά της κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά επίσης δημιουργεί περιττά έξοδα νοσηλείας και προκαλεί συναισθηματική ταλαιπωρία στην ασθενή».

Η έκκληση δικηγόρου γιατί θα πέθαινε ο πελάτης του

Σε μία ακόμη από τις 24 περιπτώσεις καθυστερημένων ή ακυρωμένων ακροάσεων που περιγράφονται στην καταγγελία, ένας δικηγόρος απάντησε σε email σχετικά με την αναβολή μιας ακρόασης με μια απελπισμένη έκκληση: «Απλώς, ελπίζω να μην υπάρξει νέα αναβολή, γιατί ανησυχώ πάρα πολύ ότι ο πελάτης μου θα πεθάνει».

Τα ρατσιστικά σχόλια κατά λευκής υπαλλήλου

Η συγκεκριμένη δικαστής κατηγορείται επίσης ότι στοχοποίησε την επικεφαλής γραμματέα του δικαστηρίου, Αμάντε Ρέιντ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όταν ένας υπάλληλος του δικαστηρίου είπε στη δικαστή την πρώτη ημέρα της θητείας της ότι συμπαθεί τη Ρέιντ, η οποία είναι λευκή, «η δικαστής Μπλανσάρ απάντησε: “Α, ξέχασα ότι σε εσάς αρέσει να γλείφετε τους λευκούς”».

Επιπλέον, σύμφωνα με το WBRC, η Μπλανσάρ φέρεται να μετέφερε το γραφείο της Reid σε ένα μικρό τετράγωνο χώρο μπροστά από τον δικαστικό επιμελητή της, ως αντίποινα επειδή συμμορφώθηκε με κλήτευση της Επιτροπής Διερεύνησης Δικαστικών Υποθέσεων.

Η δικαστής έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων επ’ αόριστον.

