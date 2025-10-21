Αφού έχασε εντελώς την όρασή του από το δεξί του μάτι, κατασκευαστής κοσμημάτων στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ αποφάσισε να εμφυτεύσει αληθινό διαμάντι στο νέο του τεχνητό μάτι για να το κάνει πιο ιδιαίτερο.

Ο Σλέιτερ Τζόουνς ίσως είναι ο άνθρωπος με το ακριβότερο προσθετικό μάτι στον κόσμο.

Μετά τη σοβαρή ασθένεια που τον έκανε να χάσει το μάτι του, ζήτησε από τον ειδικό που ανέλαβε το προσθετικό μέλος να δημιουργήσει κατά παραγγελία μάτι που να ταιριάζει με την ιδιότητα του κατασκευαστή κοσμημάτων.

Με διαμάντι δύο καρατίων στο κέντρο του, το μοναδικό «διαμαντένιο μάτι» αστράφτει όταν πέσει φως πάνω του, κάνοντάς το βασικό θέμα συζήτησης κάθε φορά που συναντά κάποιον.

«Έχασα το μάτι μου αλλά αυτό έφερε νέο φως στη ζωή μου», είπε ο Τζόουνς για το ασυνήθιστο αξεσουάρ του, προσθέτοντας ότι πλέον φορά ένα έργο τέχνης.

«Έχω κατασκευάσει περίπου 10.000 προσθετικά μάτια για πελάτες από έξι εβδομάδων μωρά έως ηλικιωμένους 101 ετών αλλά αυτό είναι το πιο πολύτιμο που έχω φτιάξει από θέμα υλικών», δήλωσε ο γιατρός του Τζόουνς.

Από τότε που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν μερικούς μήνες, ο Τζόουνς συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον. Πολλοί είναι εκείνοι που τον συγχαίρουν για τη δημιουργικότητά του αλλά είναι και αρκετοί που εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλειά του λόγω του ότι είναι επικίνδυνο να κυκλοφορεί με ένα αληθινό διαμάντι στο μάτι του.

(Με πληροφορίες από odditycentral)