Ένας πρώην χειροπράκτης στην Αλαμπάμα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα δηλητηρίασης της συζύγου του με μόλυβδο, εν μέσω της δικαστικής τους διαμάχης για το διαζύγιο.

Ο 36χρονος Brian Thomas Mann καταδικάστηκε τον Ιούνιο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού αποδείχθηκε ότι είχε αποθηκεύσει ποσότητες μολύβδου από εργασίες ανακαίνισης στο γραφείο του και τις πρόσθετε κρυφά στις βιταμίνες που έπαιρνε η 26χρονη σύζυγός του, Hannah Pettey. Η γυναίκα είχε ξεκινήσει να λαμβάνει τα συμπληρώματα το καλοκαίρι του 2021, προκειμένου να ενισχύσει το ανοσοποιητικό της, καθώς το παρατεταμένο διαζύγιο είχε αρχίσει να επιβαρύνει την υγεία της.

Σύντομα, η Pettey χρειάστηκε να νοσηλευτεί για δύο μήνες, καθώς τα επίπεδα μολύβδου στο σώμα της βρέθηκαν οκταπλάσια του φυσιολογικού. Αν και ανέκαμψε μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, είχε χάσει 18 κιλά και συνέχιζε να παρουσιάζει επικίνδυνα υψηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στον οργανισμό της. Παράλληλα, ο Mann την πίεζε επίμονα να αγοράσει επιπλέον ασφαλιστήρια ζωής, από τα οποία ο ίδιος θα μπορούσε να επωφεληθεί με περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε περίπτωση θανάτου της.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, ο Mann επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Παρέδωσε τις βιταμίνες της συζύγου του, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να πείσει μια νοσοκόμα ότι είχε κι εκείνος μόλυβδο στον οργανισμό του, επιδεικνύοντας μάλιστα ακτινογραφία. Ωστόσο, νέα σάρωση αποκάλυψε ότι η ουσία που φαινόταν στο παχύ έντερό του δεν υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ένας πληροφοριοδότης ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο Mann είχε φυλάξει τα υπολείμματα μολύβδου από την ανακαίνιση του γραφείου του. Ο πρώην χειροπράκτης συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2022 και οι εισαγγελείς τόνισαν στο δικαστήριο ότι αδιαφόρησε πλήρως για το αν οι πράξεις του θα οδηγούσαν στον θάνατο της συζύγου του. Ο δικαστής υιοθέτησε την εισήγηση της κατηγορούσας αρχής και του επέβαλε τη μέγιστη ποινή.

Πηγή: NYPost