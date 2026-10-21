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Η ποινική δίωξη εναντίον του ηθοποιού για ανθρωποκτονία εξ αμελείας απορρίφθηκε οριστικά το 2024 λόγω απόκρυψης σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων από τις αρχές.

Αντίθετα, η υπεύθυνη οπλισμού Χάνα Γκουτιέρες-Ριντ καταδικάστηκε για το ίδιο αδίκημα και εξέτισε ποινή φυλάκισης, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά στα πρωτόκολλα ασφαλείας του κινηματογραφικού πλατό.

Παρά το τραγικό περιστατικό, η ταινία ολοκληρώθηκε υπό νέα διεύθυνση και κυκλοφόρησε στις αίθουσες τον Μάιο του 2025, ενώ εκκρεμούν ακόμη αστικές αγωγές.

Ο Άλεκ Μπόλντουιν, μετά από μακρά αποχή, εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο της συνταξιοδότησης για να επικεντρωθεί στην οικογένειά του.

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Στις 21 Οκτωβρίου 2021, ένα γύρισμα γουέστερν στο Νέο Μεξικό μετατράπηκε σε τραγωδία. Ο Άλεκ Μπόλντουιν κρατούσε ένα περίστροφο κατά τη διάρκεια πρόβας για την ταινία «Rust», όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε. Η πραγματική σφαίρα χτύπησε θανάσιμα την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα. Ένα περιστατικό που έθεσε ξανά το ερώτημα: πώς βρέθηκαν αληθινά πυρομαχικά σε κινηματογραφικό πλατό;

Το μοιραίο όπλο και τα κενά ασφαλείας

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Το περιστατικό συνέβη στο Bonanza Creek Ranch, κοντά στη Σάντα Φε. Ο βοηθός σκηνοθέτη είχε παραδώσει στον ηθοποιό το όπλο ως ασφαλές, όμως περιείχε πραγματικό φυσίγγιο. Ο Μπόλντουιν υποστήριξε ότι δεν πάτησε τη σκανδάλη, ενώ η εξέταση του όπλου και οι καταθέσεις αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης δικαστικής αντιπαράθεσης. Η Χάτσινς μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο Σόουζα επέζησε.

Η Χάτσινς, ουκρανικής καταγωγής κινηματογραφίστρια, άφησε πίσω της τον σύζυγο και τον μικρό γιο τους. Η απώλειά της συγκλόνισε τους ανθρώπους του κινηματογράφου και πυροδότησε συζήτηση για τη χρήση αληθινών όπλων στις παραγωγές.

Η δίκη που κατέρρευσε

Ο Μπόλντουιν αντιμετώπισε κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Τον Ιούλιο του 2024, όμως, η δικαστής Μέρι Μάρλοου Σόμερ απέρριψε την υπόθεση, κρίνοντας ότι είχαν αποκρυβεί από την υπεράσπιση δυνητικά σημαντικά στοιχεία σχετικά με πυρομαχικά. Η απόρριψη ήταν οριστική ως προς τη συγκεκριμένη ποινική δίωξη και, τον Δεκέμβριο του 2024, οι εισαγγελείς απέσυραν την έφεσή τους. Αυτό δεν ισοδυναμεί με ετυμηγορία ενόρκων επί της ουσίας των γεγονότων.

Αντίθετα, η υπεύθυνη οπλισμού Χάνα Γκουτιέρες-Ριντ καταδικάστηκε το 2024 για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ποινή 18 μηνών. Αποφυλακίστηκε υπό όρους τον Μάιο του 2025. Η υπόθεση ανέδειξε σοβαρές παραλείψεις στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Οι αστικές αγωγές παραμένουν

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Η ποινική περιπέτεια του Μπόλντουιν δεν πρέπει να συγχέεται με τις αστικές διεκδικήσεις. Με τον σύζυγο και τον γιο της Χάτσινς είχε προηγηθεί συμβιβασμός, ενώ άλλες αξιώσεις συνέχισαν να απασχολούν τα δικαστήρια. Τον Απρίλιο του 2026 δικαστήριο του Λος Άντζελες επέτρεψε να προχωρήσει σε δίκη η αγωγή του επικεφαλής φωτισμού Σεργκέι Σβετνόι, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπέστη ψυχικό τραύμα από το περιστατικό. Πρόκειται για ισχυρισμούς που δεν συνιστούν δικαστική διαπίστωση ευθύνης.

Η ταινία ολοκληρώθηκε παρά την τραγωδία

Τα γυρίσματα συνεχίστηκαν το 2023 στη Μοντάνα, με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Ο χήρος της Χάτσινς συμμετείχε ως εκτελεστικός παραγωγός και η Μπιάνκα Κλάιν ανέλαβε να ολοκληρώσει τη φωτογραφία της ταινίας. Το «Rust» έκανε πρεμιέρα σε φεστιβάλ της Πολωνίας τον Νοέμβριο του 2024 και κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάιο του 2025. Η προβολή του προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα, ιδίως στην οικογένεια της Χάτσινς.

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Ποιος είναι ο Άλεκ Μπόλντουιν

Γεννημένος στις 3 Απριλίου 1958 στη Νέα Υόρκη, ο Άλεκ Μπόλντουιν καθιερώθηκε στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο με έργα όπως «The Hunt for Red October», «Glengarry Glen Ross» και «The Cooler». Η σειρά «30 Rock» του χάρισε ιδιαίτερη αναγνώριση και σημαντικά τηλεοπτικά βραβεία. Έγινε επίσης γνωστός για τη σατιρική ενσάρκωση του Ντόναλντ Τραμπ στο «Saturday Night Live». Έχει αποκτήσει μία κόρη με την πρώην σύζυγό του Κιμ Μπέισινγκερ και επτά παιδιά με τη σύζυγό του Χιλάρια.

Επιστροφή στη δουλειά, αλλά και σκέψεις αποχώρησης

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Μετά από χρόνια περιορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, ο ηθοποιός άρχισε να αναλαμβάνει ξανά δουλειές. Ωστόσο, σε συνέντευξή του το 2026 εξομολογήθηκε ότι σκέφτεται σοβαρά τη συνταξιοδότηση, καθώς επιθυμεί να βρίσκεται περισσότερο κοντά στα παιδιά του. Η τραγωδία του «Rust» παραμένει καθοριστικό γεγονός στη ζωή του και ανεξίτηλη απώλεια για την οικογένεια της Χαλίνα Χάτσινς.

Πηγές: Reuters, Los Angeles Times (17/4/2026), ABC News (17/4/2026), Global News (2026), προσωπική ιστοσελίδα Alec Baldwin.

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