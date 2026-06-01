Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση των επεισοδίων στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, μετά τις διαμαρτυρίες κατοίκων και τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενή κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο 30 Μαίου.

Για τα γεγονότα, συνελήφθη ο υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης που φέρεται να χτύπησε τον Έλληνα ομογενή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε και πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας.

Παρέμβαση για την υπόθεση έκανε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ εξέφρασε στήριξη στις ενέργειες της αστυνομίας και καταδίκασε τη δράση, όπως τη χαρακτήρισε, «άμυαλης συμμορίας με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας». Παράλληλα, συνεχάρη τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες που ενεπλάκησαν στα επεισόδια όσο και απέναντι στην τοπική ηγεσία της αστυνομίας στην Αυλώνα.

Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit.



Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν. Μετά την παρέμβαση της Αθήνας, η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας τέθηκε υπό ποινική δίωξη, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε και ο αστυνομικός διευθυντής της Αυλώνας.

Η υπόθεση συνδέεται με σχέδιο ανάπτυξης μεγάλου τουριστικού θερέτρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, συνδέεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση διακοπή των εργασιών και την επανεξέταση του έργου, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή έχει υψηλή περιβαλλοντική αξία και δεν πρέπει να υποστεί αλλοίωση από μεγάλης κλίμακας τουριστική ανάπτυξη.