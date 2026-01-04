Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά μια ιστορική τομή, η οποία ωθεί τη διεθνή πολιτική σκηνή σε αχαρτογράφητες και ενδεχομένως επικίνδυνες κατευθύνσεις, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Sky News.

Λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το βρετανικό δίκτυο υπογραμμίζει ότι η επιλογή της Ουάσινγκτον να προχωρήσει στη σύλληψη του ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους δεν εδράζεται στις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, αλλά αντλεί τη λογική της από μια εξωτερική πολιτική που παραπέμπει στον 19ο αιώνα.

Το «παράρτημα Τραμπ»

Κεντρικό στοιχείο αυτής της νέας πραγματικότητας είναι η επανεμφάνιση του όρου «Δόγμα Ντονρόε», μιας παράφρασης του Δόγματος Μονρόε από το όνομα του Αμερικανού προέδρου. Το αρχικό δόγμα, που διατυπώθηκε τη δεκαετία του 1830 από τον πρόεδρο Τζέιμς Μονρόε, καθιέρωνε την αμερικανική ήπειρο ως αποκλειστική σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιούσε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να απέχουν από αποικιοκρατικές παρεμβάσεις.

Αν και για σχεδόν δύο αιώνες το δόγμα θεωρούνταν ιστορικό κατάλοιπο, επανήλθε στο προσκήνιο μέσω της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία περιλάμβανε και το λεγόμενο «παράρτημα Τραμπ». Σε αυτό διατυπωνόταν ξεκάθαρα ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να παραμένει παθητική απέναντι σε γειτονικές χώρες που χαρακτηρίζονται ως εχθρικές ή εγκληματικές και εμπλέκονται σε «χρόνια παραβατικότητα».

Οι κινήσεις του Τραμπ συνιστούν μια νέα φάση απομονωτισμού των ΗΠΑ από το διεθνές γίγνεσθαι και σηματοδοτούν την συγκέντρωση της Ουάσιγκτον στη «σφαίρα επιρροής» της, δηλαδή στην «αυλή της Λατινικής Αμερικής», στην οποία η διείσδυση της Κίνας εξελίσσεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Δόγμα Μονρόε έχει πλέον «ξεπεραστεί» και έχει αντικατασταθεί από το «Δόγμα Ντονρόε», τονίζοντας ότι η αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν θα επιτραπεί να αμφισβητηθεί ξανά.

Θα σταματήσει στη Βενεζουέλα ο Τραμπ;

Όπως σημειώνει το Sky News, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η περίπτωση της Βενεζουέλας αποτελεί μεμονωμένο γεγονός ή την απαρχή μιας ευρύτερης στρατηγικής. Σύμφωνα με την ίδια λογική, στην αμερικανική «αυλή» υπάρχουν και άλλοι εν δυνάμει στόχοι, όπως τα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, η Κούβα, καθώς και τα εργαστήρια κοκαΐνης στην Κολομβία.

Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε «αποτυχημένο έθνος» την Κούβα κατά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τη σύλληψη Μαδούρο, λέγοντας ο ίδιος πως «νομίζω ότι η Κούβα θα είναι κάτι για το οποίο θα καταλήξουμε να μιλάμε, επειδή η Κούβα είναι ένα αποτυχημένο έθνος αυτή τη στιγμή», έδωσε τον τόνο για μελλοντική ενεργή εμπλοκή των ΗΠΑ στην υπόθεση της Αβάνας, ιδίως όταν ο Πρόεδρος Τραμπ διαμήνυσε πως «θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους.

Επιπλέον, έβαλε εκ νέου χθες κατά του Προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ενώ έχει ισχυριστεί προ καιρού πως η χώρα διαθέτει τουλάχιστον τρία μεγάλα εργοστάσια κοκαΐνης. «Παρασκευάζει κοκαΐνη. Την στέλνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε πρέπει να προσέχει» ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί νωρίς χθες και στο Μεξικό, αναφέροντας στο Fox News ότι “κάτι θα πρέπει να γίνει με το Μεξικό”...