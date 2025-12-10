Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, προειδοποιούν οι γιατροί.

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πίνουν τακτικά αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι μη αλκοολούχα και συνήθως περιέχουν περισσότερα από 150 mg καφεΐνης ανά λίτρο και έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης με βάση τη γλυκόζη και ποικίλες ποσότητες άλλων χημικών ουσιών.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός κατά τα άλλα υγιή άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό μετά από συστηματική κατανάλωση οκτώ ενεργειακών ποτών την ημέρα κατά μέσο όρο, γράφει ο Guardian.

Σύμφωνα με την περίπτωση που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό BMJ Case Reports, ο άνδρας έμεινε με μόνιμο μούδιασμα στα χέρια και τα πόδια. Κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, η αρτηριακή πίεση του ήταν 254/150mmHg, η οποία σύμφωνα με τους γιατρούς ήταν εξαιρετικά υψηλή.

Του χορηγήθηκαν φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής του πίεσης aλλά μόλις επέστρεψε σπίτι, η αρτηριακή του πίεση ανέβηκε ξανά και παρέμεινε επίμονα υψηλή, παρά την κλιμάκωση της φαρμακευτικής αγωγής του.

Μετά από περαιτέρω έρευνα, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι έπινε υπερβολικά πολλά ενεργειακά ποτά, με αποτέλεμα να προσλαμβάνει συνολικά τα 1.200 mg καφεΐνης την ημέρα την ώρα που η συνιστώμενη μέγιστη πρόσληψη είναι 400 mg.

Credits: Reuters – Στην έρευνα δεν διευκρινίζεται η μάρκα των ενεργειακών ποτών που κατανάλωνε ο άνδρας.

«Η αριστερή του πλευρά ήταν μουδιασμένη και οι αξονικές τομογραφίες έδειξαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο στο βαθύτερο μέρος του εγκεφάλου, τον θάλαμο, γεγονός που εξηγεί την αστάθεια», είπε ο κύριος συγγραφέας της έρευνας Δρ. Σουνίλ Μούνσι σύμφωνα Cnn.com. «Εισήχθη και του χορηγήσαμε πέντε διαφορετικά φάρμακα μέχρι που η αρτηριακή του πίεση έπεσε στους 170».

«Κάθε μέρα κατανάλωνε 8 πολύ ισχυρά ενεργειακά ποτά για να παραμένει σε εγρήγορση για τη δουλειά του – δύο κουτάκια σε τέσσερις διαφορετικές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας», συμπλήρωσε ο Μούνσι.

«Προφανώς δεν γνώριζα τους κινδύνους που προκαλούσε στον εαυτό μου η κατανάλωση ενεργειακών ποτών», είπε ο άνδρας στους γιατρούς του. «Εχω μείνει με μούδιασμα (στο) αριστερό μου χέρι και στα δάχτυλα των χεριών, του ποδιού και των ποδιών μου, ακόμη και μετά από 8 χρόνια».

Οι γιατροί δήλωσαν: «Υπάρχει τακτική δημοσιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις του αλκοόλ και του καπνίσματος στην υγεία, αλλά ελάχιστη σχετικά με την ολοένα και πιο διαδεδομένη τάση κατανάλωσης ενεργειακών ποτών (ED)».

Ο Μούνσι πιστεύει ότι οι γιατροί πρέπει να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο σχετικά με τον αντίκτυπο των ενεργειακών ποτών και να ρωτούν για τη χρήση τους κατά τη διάρκεια των τακτικών εξετάσεων, «ειδικά όταν οι άνθρωποι έρχονται σε νεότερη ηλικία με καρδιαγγειακά προβλήματα ή εγκεφαλικά επεισόδια».

«Η φύση αυτών των ποτών αλλάζει. Έχουν γίνει όλο και πιο επικίνδυνα και πιο ισχυρά», πρόσθεσε. «Προτείνουμε αυξημένη ρύθμιση των πωλήσεων και των διαφημιστικών καμπανιών για ενεργειακά ποτά, οι οποίες συχνά απευθύνονται σε νεότερες ηλικίες».

(με πληροφορίες από Cnn.com. Guardian)

