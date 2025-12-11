Η αρραβωνιαστικιά ενός άνδρα που πέθανε σε κρουαζιερόπλοιο υπέβαλε αγωγή για τον θάνατο του συντρόφου της εναντίον της Royal Caribbean, ισχυριζόμενη ότι του σέρβιραν τουλάχιστον 33 αλκοολούχα ποτά, καταγγέλοντας τα μέλη του πληρώματος τον έριξαν στο έδαφος και κάθισαν πάνω του με όλο τους το βάρος.

Η Κόνι Αγκλιάρ διεκδικεί για τον θάνατο του 35χρονου Μάικλ Βίρτζιλ απροσδιόριστου ύψους αποζημίωση. Το ζευγάρι ρίσκονταν σε ταξίδι μετ’ επιστροφής από το Λος Άντζελες στην Ενσενάδα του Μεξικού, με άλλα μέλη της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένου του γιου τους, κατά τη στιγμή του θανάτου του Βίρτζιλ τον Δεκέμβριο του 2024.

Τα μέλη του πληρώματος σέρβιραν στον Βίρτζιλ περισσότερες από 2 ντουζίνες ποτά, μετά τα οποία ήταν σε άσχημη κατάσταση και αδυνατούσε να βρει το δωμάτιό του.

Τότε, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, τα μέλη του πληρώματος τον άρπαξαν και στάθηκαν πάνω του με όλο τους το βάρος. Τον ανάγκασαν να μείνει ξαπλωμένος μπρούμυτα παρατεταμένα, πιέζοντας την πλάτη και τον κορμό του και εμποδίζοντας την αναπνοή του, αναφέρεται στην αγωγή.

Κατόπιν αιτήματος του καπετάνιου, μέλη του πληρώματος του χορήγησαν ηρεμιστικό και τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, κάτι που οδήγησε σε αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιακή ανακοπή και τελικά στον θάνατο του άνδρα.

Ο ιατροδικαστής έκρινε τον θάνατο ως ανθρωποκτονία. Ανέφερε ότι ο Βίρτζιλ πέθανε από συνδυασμένες επιπτώσεις ασφυξίας που προκαλείται από δύναμη ή ένα αντικείμενο, της παχυσαρκίας, της διόγκωσης της καρδιάς και της μέθης από αλκοόλ.

Βίντεο που τραβήχτηκε από επιβάτη δείχνει το θύμα σε έναν στενό διάδρομο του πλοίου να κλωτσάει μια πόρτα.

Ο Βίρτζιλ φέρεται να έβριζε και να απειλούσε ότι θα σκοτώσει τον συγκεκριμένο επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος και τους κυνήγησε σε έναν διάδρομο. Ο επιβάτης είπε ότι το μέλος του πληρώματος κλειδώθηκε σε ένα δωμάτιο με πετσέτες, στο οποίο ο Βίρτζιλ προσπάθησε στη συνέχεια να μπει.

Το βίντεο καταγράφει τους φρουρούς ασφαλείας και άλλους να κρατούν τελικά τον 35χρονο κάτω στο πάτωμα.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι τα μέλη του πληρώματος δεν έπρεπε να είχαν σερβίρει αλκοόλ στον Βίρτζιλ επειδή «είχε εμφανή σημάδια μέθης» και ήταν αμέλεια που το έκαναν.

Τα πλοία της εταιρείας, προσθέτει, έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα για να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν σημεία σερβιρίσματος αλκοόλ «σε κάθε γωνιά» και η εταιρεία «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την κατανάλωση αλκοόλ» επί του πλοίου.

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι το ιατρικό προσωπικό επί του πλοίου δεν είχε την κατάλληλη εκπαίδευση, άδειες, εμπειρία και δεξιότητες.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι, όπου έχει την έδρα της η Royal Caribbean – η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο.

