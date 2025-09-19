Ένας υπάλληλος σε εργοστάσιο κατεψυγμένης πίτσας σκοτώθηκε από ρομποτική μηχανή στην πιο πρόσφατη τραγωδία στο χώρο εργασίας στις ΗΠΑ.

Ο Robert Cherone εργαζόταν στο εργοστάσιο Palermo’s Pizza στο West Milwaukee του Wisconsin την Τετάρτη το πρωί, όταν σκοτώθηκε από τη μηχανή.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του West Milwaukee, αστυνομικοί έσπευσαν στο εργοστάσιο στη διεύθυνση 3900 W Lincoln Avenue, αφού έλαβαν αναφορά για «εργατικό ατύχημα» λίγο μετά τις 6.30 π.μ. Στο σημείο έφτασαν επίσης οι πρώτοι ανταποκριτές της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Προσπάθησαν να τον σώσουν, αλλά ο 45χρονος άνδρας διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο», δήλωσε το αστυνομικό τμήμα.

Ο Cherone, από το Elkhorn, ταυτοποιήθηκε από το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας Milwaukee, το οποίο επιβεβαίωσε ότι συνθλίφθηκε από ένα ρομποτικό μηχάνημα.

Η Palermo’s Pizza συνεργάζεται με τις κυβερνητικές αρχές που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το θανατηφόρο ατύχημα.

«Το τραγικό ατύχημα που στοίχισε τη ζωή ενός υπαλλήλου νωρίτερα σήμερα είναι ένα φοβερό περιστατικό που διερευνάται διεξοδικά», δήλωσε η εκπρόσωπος της εταιρείας, Rebecca Schimke.

«Η Palermo’s θα υποστηρίξει την οικογένεια και τους συγγενείς του υπαλλήλου».