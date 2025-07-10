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ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΕΝΑΕΡΙΑ

Η χλιδάτη ζωή των απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και τους λογιστές – Πόζαραν με λίρες, δεσμίδες μετρητών και πολυτελή ρολόγια (εικόνες)

Αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος.

Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος υπήκοος Βρετανίας βρέθηκε στο κενό από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου, λίγο μετά τις 05:00.

Πήρε θάρρος η Άγκυρα με τα «πηγαινέλα» των Ευρωπαίων Επιτρόπων: Ο Φιντάν ενοχλείται από τον κανόνα της ομοφωνίας στην ΕΕ

Την ώρα που ο Ντομπρόβσκις χαρακτήριζε τη σχέση ΕΕ–Τουρκίας «στρατηγικής σημασίας», «από το εμπόριο έως την άμυνα», και η Άγκυρα ζητούσε ένταξη στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ, ο Φιντάν καλούσε τις Βρυξέλλες να λύσουν τα «εσωτερικά τους μπλοκαρίσματα», δείχνοντας την «ελληνοκυπριακή στάση».

Μάχη με τον χρόνο: Η NASA εκτοξεύει αποστολή για να σώσει διαστημικό τηλεσκόπιο που χάνει ύψος (βίντεο)

Πρόκειται για μια αποστολή υψηλού ρίσκου, καθώς παρόμοια επιχείρηση δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, σύμφωνα με το BBC

BBC: Το Instagram προβάλλει διαφημίσεις που προωθούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία

Μία διαφήμιση έδειχνε ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ηλικίας περίπου 12 ετών και τα δύο, να συμμετέχουν σε σεξουαλική πράξη. Μια άλλη έδειχνε έναν άνδρα να έχει το χέρι του γύρω από ένα κορίτσι, με κείμενο που ανέφερε ότι ο ίδιος ήταν 52 ετών και το κορίτσι 12. «Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερα», έγραφε το μήνυμα, παραπέμποντας σε ένα κανάλι στο Telegram.

Η χλιδάτη ζωή των απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και τους λογιστές – Πόζαραν με λίρες, δεσμίδες μετρητών και πολυτελή ρολόγια (εικόνες)

Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Πήρε θάρρος η Άγκυρα με τα «πηγαινέλα» των Ευρωπαίων Επιτρόπων: Ο Φιντάν ενοχλείται από τον κανόνα της ομοφωνίας στην ΕΕ

Μάχη με τον χρόνο: Η NASA εκτοξεύει αποστολή για να σώσει διαστημικό τηλεσκόπιο που χάνει ύψος (βίντεο)

BBC: Το Instagram προβάλλει διαφημίσεις που προωθούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία

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Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και μετά… μελτέμια – Πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνει ο κίνδυνος φωτιάς

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

Με άρωμα εκλογών οι οικονομικές παροχές του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ – Ποια μέτρα φαίνεται να έχουν «κλειδώσει»

Με άρωμα εκλογών οι οικονομικές παροχές του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ – Ποια μέτρα φαίνεται να έχουν «κλειδώσει»

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΑΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΑΤΗΣ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στους Δημήτρη Μελά και Αθανασία Ρέππα

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Μονακό: 30χρονη Ουκρανή που ζει στη Γερμανία η δράστης της βομβιστικής επίθεσης – Ξεκαθάρισμα λογαριασμών «βλέπουν» οι αρχές (Βίντεο)

Μονακό: 30χρονη Ουκρανή που ζει στη Γερμανία η δράστης της βομβιστικής επίθεσης – Ξεκαθάρισμα λογαριασμών «βλέπουν» οι αρχές (Βίντεο)

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Σκληρή κόντρα στη Βουλή για τη δολοφονία Νέστορα: «Μπορεί και να οπλίζετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω» – «Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται»

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Μητσοτάκης: «Τέλος» στη διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας

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Στα δίχτυα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τράπερ, γνωστό μοντέλο και TikToker για παράνομη διαφήμιση τζόγου

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Κρήτη: Ομόφωνα ένοχος, με μειωμένο καταλογισμό, ο 55χρονος για την δολοφονία της 54χρονης Τζιν Χάνλον – Η ποινή που επιβλήθηκε

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5 φυτά που αγαπούν τη σκιά και θα μεταμορφώσουν τον κήπο μας

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Πως η λέξη γυναικοκτονία δεν θα ανατρέψει την πατριαρχία

Πως η λέξη γυναικοκτονία δεν θα ανατρέψει την πατριαρχία

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΞΗ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΞΗ

Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις στα σανδάλια για το καλοκαίρι του 2026

Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις στα σανδάλια για το καλοκαίρι του 2026

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Ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου

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Νέος φωτισμός σε Επταπύργιο, Λευκό Πύργο και τείχη – Αναδεικνύεται το μοναδικό βυζαντινό οχυρωματικό σύνολο της Θεσσαλονίκης

Νέος φωτισμός σε Επταπύργιο, Λευκό Πύργο και τείχη – Αναδεικνύεται το μοναδικό βυζαντινό οχυρωματικό σύνολο της Θεσσαλονίκης

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Αριστείδης Ντε Γκρες: Η ανάρτηση για τα 18α γενέθλιά του- φωτογραφίες από το πάρτι υπερπαραγωγή στην έπαυλη της οικογένειας

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Κατερίνα Καινούργιου: Γιατί δεν εμφανίστηκε στην προτελευταία εκπομπή της σεζόν

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εντείνεται το μυστήριο με τον Γιώργο Λιάγκα: Η έτοιμη ανακοίνωση που έχει «παγώσει» και τα υπονοούμενα στον αέρα του ΑΝΤ1

Εντείνεται το μυστήριο με τον Γιώργο Λιάγκα: Η έτοιμη ανακοίνωση που έχει «παγώσει» και τα υπονοούμενα στον αέρα του ΑΝΤ1

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου στην κάμερα της HuffPost: «Χωρίς τη μουσική θα είχα πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια»

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου στην κάμερα της HuffPost: «Χωρίς τη μουσική θα είχα πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια»

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Τι συμβαίνει με το OPEN

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Τι συμβαίνει με το OPEN

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

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