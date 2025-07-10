Μία διαφήμιση έδειχνε ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ηλικίας περίπου 12 ετών και τα δύο, να συμμετέχουν σε σεξουαλική πράξη. Μια άλλη έδειχνε έναν άνδρα να έχει το χέρι του γύρω από ένα κορίτσι, με κείμενο που ανέφερε ότι ο ίδιος ήταν 52 ετών και το κορίτσι 12. «Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερα», έγραφε το μήνυμα, παραπέμποντας σε ένα κανάλι στο Telegram.