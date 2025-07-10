Την ώρα που ο Ντομπρόβσκις χαρακτήριζε τη σχέση ΕΕ–Τουρκίας «στρατηγικής σημασίας», «από το εμπόριο έως την άμυνα», και η Άγκυρα ζητούσε ένταξη στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ, ο Φιντάν καλούσε τις Βρυξέλλες να λύσουν τα «εσωτερικά τους μπλοκαρίσματα», δείχνοντας την «ελληνοκυπριακή στάση».
Μία διαφήμιση έδειχνε ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ηλικίας περίπου 12 ετών και τα δύο, να συμμετέχουν σε σεξουαλική πράξη. Μια άλλη έδειχνε έναν άνδρα να έχει το χέρι του γύρω από ένα κορίτσι, με κείμενο που ανέφερε ότι ο ίδιος ήταν 52 ετών και το κορίτσι 12. «Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερα», έγραφε το μήνυμα, παραπέμποντας σε ένα κανάλι στο Telegram.
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