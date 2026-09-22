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Το μοντέλο επέλεξε μια μακριά μαύρη τουαλέτα και μια αυστηρή αλογοουρά, θυμίζοντας στο κοινό την περίοδο της συνεργασίας της με τη Victoria’s Secret.

Οι θαυμαστές της εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ανανεωμένη εικόνα της, η οποία αποδίδεται σε ένα εντατικό πρόγραμμα προπόνησης που ακολουθεί τον τελευταίο χρόνο.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις επικριτικές αναφορές που είχε δεχτεί το 2023, όταν το μοντέλο είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις της μητρότητας και την αποδοχή του σώματός της.

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Η πρόσφατη εμφάνιση της 45χρονης Αντριάνα Λίμα στη Μαδρίτη έγινε αντικείμενο συζήτησης στα social media, με πολλούς θαυμαστές της να αποθεώνουν την εικόνα της. Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν εκείνα που ανέφεραν πως «η θεά επέστρεψε», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι «δείχνει σαν να είναι 25 ετών».

Το διάσημο σούπερ μόντελ παρευρέθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση της Mercedes-Benz Fashion Week. Για τη συγκεκριμένη περίσταση επέλεξε μια μακριά, μαύρη τουαλέτα και μια αυστηρά τραβηγμένη αλογοουρά, επιλογές που έφεραν σε πολλούς στο μυαλό την εικόνα που είχε κατά την περίοδο της συνεργασίας της με τη Victoria’s Secret.

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Οι φωτογραφίες από τη βραδιά έγιναν γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο. Ένας θαυμαστής έγραψε χαρακτηριστικά: «Επιστρέφει στην εποχή της Victoria’s Secret», ενώ κάποιος άλλος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν, γράφοντας: «Οι άνθρωποι θα σε χτυπήσουν όταν βρίσκεσαι στα χειρότερά σου και θα το αποκαλέσουν κριτική».

Yaklaşık 1 yıldır spor kampında olan ve haftanın 7 günü antrenman yapan Adriana Lima, gençlik yıllarındaki fit görünümüne geri döndü. pic.twitter.com/FXUaK8791m September 20, 2026

Άλλος χρήστης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του γράφοντας: «Την ερωτεύτηκα ξανά, είναι πανέμορφη», ενώ τα θετικά σχόλια συνεχίστηκαν με φράσεις όπως: «Η θεά επέστρεψε! Είναι απίστευτο πόσο καλά δείχνει», «τα χρόνια δεν μπορούν να της κάνουν τίποτα, είναι η απόλυτη βασίλισσα του στιλ και της κομψότητας» και «δείχνει σαν να είναι 25».

Η εμφάνιση της Λίμα ολοκληρώθηκε με ένα αμάνικο φόρεμα με ψηλή λαιμόκοψη, το οποίο αγκάλιαζε τη μέση και τους γοφούς της και κατέληγε σε μια μικρή ουρά. Το πίσω μέρος του φορέματος ήταν ανοιχτό, προσθέτοντας μια διαφορετική λεπτομέρεια στο look. Το μοντέλο επέλεξε να το συνδυάσει με διακριτικά κρεμαστά σκουλαρίκια, διακοσμημένα με πράσινες πέτρες, καθώς και με ένα λεπτό, λαμπερό βραχιόλι.

Η κριτική που δέχτηκε πριν τρία χρόνια

Η Αντριάνα Λίμα είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο έντονης συζήτησης τον Νοέμβριο του 2023, όταν έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες.

Τότε, αρκετοί χρήστες στα social media σχολίασαν ότι η εμφάνισή της ήταν αγνώριστη. Το μοντέλο απάντησε στους επικριτές της μέσα από τα Instagram Stories, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της χωρίς μακιγιάζ.

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Adriana Lima’nın 452 günde bu kadar değişmesi gündem oldu. Eski ve yeni hali arasındaki kıyaslamalar devam ediyor. pic.twitter.com/6k5WuHWlba — Gossip Magazin (@gossipmagazinn) September 21, 2026

«Το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς», είχε γράψει χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς της. Εκείνη την περίοδο φρόντιζε παιδιά διαφορετικών ηλικιών, ενώ παράλληλα είχε υπό τη φροντίδα της και τρία σκυλιά. Η ανάρτησή της έκλεινε με τη φράση: «Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».

Η Λίμα απέκτησε τον γιο της, Cyan, με τον Αντρέ Λέμερς τον Αύγουστο του 2022. Είναι επίσης μητέρα δύο κοριτσιών, της Βαλεντίνα και της Σιένα, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Μάρκο Γιάριτς. Παράλληλα, έχει συμβάλει στην ανατροφή και των δύο παιδιών που έχει ο Λέμερς από προηγούμενη σχέση.

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45 yaşındaki Adriana Lima, 20 yaşındaki görüntüsüyle adeta gençleşme rekoru kırdı.



• Son hali görenleri şok etmeye devam ediyor. pic.twitter.com/kAFNibO4EB — Gossip Magazin (@gossipmagazinn) September 21, 2026

Το 2023, η Αντριάνα Λίμα είχε αναφερθεί δημόσια και στις αλλαγές που υπέστη το σώμα της μετά την τρίτη εγκυμοσύνη της. Σε συνέντευξή της στο People, είχε εξηγήσει πως η αποδοχή του σώματός της αποτελούσε μια διαδικασία την οποία εξακολουθούσε να προσπαθεί να διαχειριστεί.

«Κάθε μέρα πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου: “Άκου, αποδέξου αυτό που είσαι. Αποδέξου το σώμα σου”», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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