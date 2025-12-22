Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας έπειτα από τη δημοσιοποίηση πρόσθετων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία ρίχνουν νέο φως στη σχέση του με τον πρίγκιπα Άντριου.

Το υλικό, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές αρχές, περιλαμβάνει καταθέσεις, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία από το αρχείο του Έπσταϊν, τα οποία επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα γύρω από τις επαφές και τις δραστηριότητες του Βρετανού γαλαζοαίματου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα έγγραφα, ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να χρησιμοποίησε το Σάντρινγχαμ, μία από τις πιο αγαπημένες κατοικίες της βασιλικής οικογένειας και ιδιαίτερα της βασίλισσας Ελισάβετ, για συναντήσεις που σχετίζονταν με τον Έπσταϊν. Το Σάντρινγχαμ αποτελεί διαχρονικά χώρο οικογενειακών συγκεντρώσεων, ειδικά κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, παράδοση που καθιερώθηκε από τη βασίλισσα το 1988.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σε αυτήν απεικονίζεται ένας 65χρονος άνδρας, που σύμφωνα με τα έγγραφα είναι ο πρίγκιπας Άντριου, ξαπλωμένος στα γόνατα αρκετών γυναικών, των οποίων τα πρόσωπα και οι ταυτότητες έχουν αποκρυφτεί. Η φωτογραφία φέρεται να έχει τραβηχτεί στο σαλόνι του Σάντρινγχαμ και σε αυτήν διακρίνεται επίσης η Γκίσλαιν Μάξγουελ, καταδικασμένη συνεργός του Έπσταϊν.

Η συγκεκριμένη εικόνα αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος από τα χιλιάδες έγγραφα που αποδεσμεύτηκαν την Παρασκευή και αναμένεται να μελετηθούν εκτενώς από δημοσιογράφους και νομικούς αναλυτές. Πολλοί εκτιμούν ότι το υλικό αυτό ενδέχεται να αποκαλύψει επιπλέον λεπτομέρειες για τη φύση της σχέσης μεταξύ των δύο ανδρών και το εύρος των επαφών τους.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο ο Άντριου έχασε όλους τους βασιλικούς του τίτλους, συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου του πρίγκιπα, ως συνέπεια της εμπλοκής του σε σειρά σκανδάλων και κυρίως λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

