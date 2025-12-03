Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη πριν λίγες μέρες στη Νέα Ζηλανδία όταν ένας 32χρονος άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, κατάπιε ένα περίτεχνο μενταγιόν Fabergé σε σχήμα χταποδιού εντός του κοσμηματοπωλείου Partridge Jewelers στο Ώκλαντ.

Η αστυνομία στη Νέα Ζηλανδία περιμένει τώρα «τη φύση να κάνει τη δουλειά της» καθώς το αυγό μήκους μόλις 8,4 εκατοστών κοστίζει περιπου 16.000 ευρώ, έχει πάνω του 183 διαμάντια, 2 ζαφείρια και όταν ανοίγει εμφανίζει ένα μικροσκοπικό χταπόδι με χρυσό 18 καρατίων.

Το κλοπιμαίο ήταν εμπνευσμένο από την ταινία Τζέιμς Μποντ του 1983 «Octopussy». Κεντρικό στοιχείο της πλοκής της ταινίας είναι μια επιχείρηση λαθρεμπορίου κοσμημάτων που περιλαμβάνει ένα ψεύτικο αυγό Fabergé.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο 32χρονος υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση, και ένας αστυνομικός έχει αναλάβει να παρακολουθεί συνεχώς τον άνδρα», δήλωσε ο Επιθεωρητής Γκρέι Άντερσον σε ανακοίνωση ενώ συμπλήρωσε πως «προς το παρόν, το μενταγιόν δεν έχει ανακτηθεί».

Ο άνδρας συνελήφθη μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά μετά την υποτιθέμενη κλοπή. Εμφανίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Ώκλαντ στις 29 Νοεμβρίου, όπου δεν είχε υπεράσπιση, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ενώπιον δικαστηρίου στις 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με αναφορές, ο άνδρας κατηγορείται επίσης ότι έκλεψε ένα iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου και ότι αφαίρεσε προϊόντα για γάτες και αποπαρασιτικά αξίας περίπου 50 ευρώ από σπίτι στις 13 Νοεμβρίου.

Το όνομα Fabergé είναι συνυφασμένο με τα Πασχαλινά Αυγά, αντικείμενα τέχνης, αριστουργήματα από πολύτιμα μέταλλα και λίθους που αξιοποιούν την τέχνη της χρυσοχοϊας και ειδικότερα την τέχνη του σμάλτου σε συνδυασμό με πολύπλοκους μηχανισμούς.

Η περίφημη σειρά των 50 αυτοκρατορικών πασχαλινών αυγών δημιουργήθηκε για τη Ρωσική Αυτοκρατορική οικογένεια από το 1885 έως το 1916. Αυτές οι δημιουργίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δόξα και την τραγική μοίρα της τελευταίας οικογένειας Romanov. Ήταν το απόλυτο επίτευγμα του διάσημου ρωσικού οίκου.

