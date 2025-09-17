Σε δηλητηρίαση οφείλεται ο θάνατος του εκλιπόντος Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την σύζυγό του Γιούλια Ναβάλναγια, η οποία επικαλείται τα αποτελέσματα δυτικών εργαστηρίων που ανέλυσαν δείγματα από τον Αλεξέι.

Ο Ναβάλνι, 47 ετών, πέθανε αιφνιδίως στις 16 Φεβρουαρίου 2024 σε ρωσική φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο με την Γιούλια Ναβάλναγια να έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία για τη δολοφονία του, κατηγορία που το Κρεμλίνο απορρίπτει ως ανοησία.

Advertisement

Advertisement

Σήμερα, η Γιούλια ανέβασε ένα βίντεο στην πλατφόρμα X, στο οποίο δήλωσε ότι βιολογικό υλικό από τον Ναβάλνι βγήκε λαθραία στο εξωτερικό το 2024 και αναλύθηκε από δύο εργαστήρια.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY September 17, 2025

«Αυτά τα εργαστήρια σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: Ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε η Ναβάλναγια.

Ζήτησε από τα εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν τα ευρήματά τους για αυτό που αποκάλεσε «άβολη αλήθεια». Δεν διευκρίνισε ποιο δηλητήριο εντοπίστηκε.

Πέρυσι, η Ναβάλναγια είχε απορρίψει τις πληροφορίες των Ρώσων ερευνητών ότι ο Ναβάλνι πέθανε από «συνδυασμό ασθενειών».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν διέταξε τη δολοφονία του Ναβάλνι, σύμφωνα με το Associated Press και τη Wall Street Journal.

Advertisement

Ο Πεσκόφ αδιαφορεί για τον Ναβάλνι και απαντά στον Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι «δεν γνωρίζει κάτι για τους ισχυρισμούς της Γιούλια Ναβάλναγια, ότι ο σύζυγός της Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε σε ρωσική φυλακή».

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν έκανε καμία άλλη αναφορά στο θέμα Ναβάλνι αλλά επικεντρώθηκε στο θέμα της διπλωματικής επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοικτή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έκανε αυτή τη δήλωση σχολιάζοντας προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει επιπρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και την έκκλησή του προς την ΕΕ να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Advertisement

Ο Ν. Πεσκόφ δήλωσε ακόμα ότι η Ρωσία υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας όμως ότι η συναίνεση για τη μεταρρύθμισή του είναι σχεδόν αδύνατη αυτή τη στιγμή, καθώς τόσο πολλές χώρες έχουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις.